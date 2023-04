Werne (ABZ). – Nachhaltige Produktneuheiten, Vorführungen und Baustellensimulationen sowie exklusive Einblicke in die Fertigung erwarten am 16. und 17. Juni 2023 die Besucher der 360° Höhentage, wie der Veranstalter Böcker Maschinenwerke GmbH kürzlich bekannt gegeben hat.

Rund um die neuen Produktionshallen am Firmensitz in Werne feiert das Unternehmen in diesem Jahr 65-jähriges Firmenjubiläum. Das Event bietet Böcker zufolge einen Rundumblick über das gesamte Produktprogramm der Höhenzugangstechnik. Neben Auto- und Anhängerkrane sowie Bau- und Möbelaufzügen präsentiert das Unternehmen auch Zahnstangenaufzüge, den neuen EasyUp-Kranfahreraufzug, ALP-Personen- und Lasten-Lifte. Am Freitagabend können die Gäste den Tag bei Drinks, Food Trucks und Live-Musik gemeinsam ausklingen lassen. Neben dem ersten vollelektrischen Stahl-Aluminium Autokran AK 48e steht die innovative 230-Volt-Ladetechnik für Krane und Schrägaufzüge im Fokus. Als weiteres Highlight der Veranstaltung zeigt der neue Autokran AK 42 seine überragende Arbeitsgeschwindigkeit und einzigartige Mastgeometrie mit 180 Grad Gelenkstellung des Auslegers und Turmdrehkranfunktion.

Nicht nur in Werne, auch an den deutschlandweiten Böcker Standorten können die Neuentwicklungen in den nächsten Monaten live vor Ort ausgiebig getestet werden. Es folgen noch drei lokale 360° Höhentage an den Niederlassungen des Familienunternehmens in Fuldabrück (22. und 23. September), Horst (13. und 14. Oktober) und Waghäusel (10. und 11. November). Eine Anmeldung auf www.boecker.de ist erwünscht.