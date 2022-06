Achstetten (ABZ). – Der Aufliegerhersteller Kässbohrer hat zusammen mit Trailer Trade AS und dem dänischen Unternehmen Eurobulk Logistics A/S eine neue Partnerschaft geschlossen. Kürzlich hat das Unternehmen seine Flotte um 4-Achs-Kippsilos erweitert, die speziell für den nordischen Betrieb entwickelt wurden.

Der K.SSK 66 wurde laut Kässbohrer speziell für die Bruttogewichtsvorschriften der nordischen Länder entwickelt. Foto: Kässbohrer

Eurobulk Logistics A/S ist nach eigenen Angaben für den Transport von flüssigen Lebensmitteln und pulverförmigen Produkten in Europa bekannt. Søren Tvede, CEO von Eurobulk Logistics, und Mehmet Önen, Leiter des Key Account Managements bei Kässbohrer, sowie Morten Jessen, Leiter von Trailer Trade AS, nahmen an der Übergabe teil und erläuterten ihre neu geschlossene Partnerschaft.

"Die Qualität und Effizienz von Kässbohrer ist bereits bekannt, und als Eurobulk Logistics haben wir beschlossen, unseren Fuhrpark mit einem 4-achsigen Kippsilo mit 66 Kubikmetern Volumen K.SSK 66 zu erweitern, der speziell für die Bruttogewichtsvorschriften der nordischen Länder entwickelt wurde. Mit dem geringen Leergewicht von 7950 Kilogoramm, einer Tragfähigkeit von 17 Tonnen und einer Achslast von 30 Tonnen ermöglicht der K.SSK 66 mehr Nutzlastkapazität bei unseren Einsätzen. Unsere Partnerschaft ist neu, aber mit den Qualitätsfahrzeugen und dem breiten Kundendienst von Kässbohrer bin ich sicher, dass unsere Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter wachsen wird", so Søren Tvede.

Mehmet Önen ergänzt: "Mit der größten Produktpalette Europas unterstützen wir unsere Kunden in vollem Umfang bei ihren betrieblichen Anforderungen und den Vorschriften, die sie einhalten müssen. Für die nordischen Länder bieten wir die 3-achsige ausziehbare Tiefladerplattform K.SPA X 3 SCAN, die 3-Achsige ausziehbare Tiefladerplattform K.SLA 3 SCAN, den 37 Kubikmeter Aluminiumkipper K.SKA 37 und das feste Containerchassis K.SHF S SCAN an und sind stolz darauf, für unseren wertvollen Kunden Eurobulk ein 66 Kubikmeter großes Silo mit vier Achsen K.SSK 66 entwickelt zu haben. Getreu unserem Motto "Enginuity" haben wir unser 66 Kubikmeter Volumen K.SSK 66 mit vier Achsen so konstruiert, dass es bei voller Beladung ein optimales Volumen bietet. Unser Silo ist das leichteste Silo mit einem Leergewicht von 7950 Kilogramm, um eine maximale Nutzlastkapazität zu ermöglichen." Mit verbesserten Fließwinkeln und glatten Aluminiumoberflächen ermögliche das Fahrzeug einen kontinuierlichen und leichten Fluss des Materials. Der K.SSK 66 wird laut Hersteller nach höchsten Qualitätsstandards und unter Verwendung von hochwertigem, langlebigem Aluminium für den Aufbau gefertigt. Dieser sei serienmäßig mit hochwertigen Ausstattungen wie elektropolierten Edelstahlverteilern und Auslaufkonen versehen. "Wir freuen uns, den Fuhrpark unseres Kunden Eurobulk verstärken zu können, und ich bin sicher, dass unsere Partnerschaft in Zukunft mit unseren speziell auf die Anforderungen der nordischen Länder zugeschnittenen Auflieger und einem umfassenden Kundendienst weiter wachsen wird", so Önen.

Kässbohrer verfügt über 666 Servicestellen in ganz Europa, darunter auch in Dänemark, für die Reparatur und Wartung seiner breiten Produktpalette mit Fahrwerken sowie für die Reparatur von Achsen, Bremssystemen und Fahrgestellen. An seinen 345 Standorten in Europa bietet Kässbohrer einen kompletten Kundendienst speziell für Tank- und Silofahrzeuge an, vom Schweißen des Aufbaus bis zur Reparatur der Hydraulikanlage und zu allgemeinen Reparaturen. Diese Standorte bieten auch die Reparatur von Achsen, Bremssystemen und Fahrgestellen an. Speziell in der nordischen Region hat Kässbohrer 42 Kundendienststandorte, von denen 26 einen kompletten Kundendienst speziell für Tank- und Silofahrzeuge haben.