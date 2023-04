Nürnberg (ABZ). – Die Auswahl der geeigneten Dichtung für eine Mauerdurchführung bedarf höchster Sorgfalt, ebenso ist die fachgerechte Montage der Dichtung von größter Wichtigkeit. Damit lässt sich noch größerer Aufwand bei der späteren Behebung von Schäden vermeiden. Auch die Rahmenbedingungen rund um Rohr, Bauwerk und anstehendes Medium sind bei der Auswahl eines geeigneten Dichtungssystems zu berücksichtigen. Die 4 pipes GmbH bietet in einer breit gefächerten Produktpalette nach eigener Aussage alles an, was dafür gebraucht wird. In diesem Jahr präsentiert die Firma ihre speziellen Lösungen auch auf der BAU in München.

Die 4-pipes-Dichtungssysteme sind für verschiedenste Anwendungen und Einsatzgebiete erhältlich. Dazu zählen auch die Pressio-Rings-Ringraumdichtungen. Sie wurden für den Einsatz gegen drückendes Wasser entwickelt. Ihre Abmessungen sind auf die Toleranzen der gängigen Rohrsysteme abgestimmt. Ein geringes Anzugsdrehmoment ermöglicht eine sichere Montage und Funktion. Druckplatten aus Edelstahl sorgen außerdem für den bedenkenlosen Einsatz im Erdreich und können Drücke von bis zu 5 bar sicher dichten, verspricht 4 pipes. Die Dichtungen sind mit einer zusätzlichen Ausdrücksicherung bis 5 bar MFPA zertifiziert und zudem radondicht.

Pressio-Rings-BlackLine-Ringraumdichtungen sind neu entwickelt und dienen mit Druckplatten aus glasfaserverstärktem hochfestem Polyamid PA6-30 der Abdichtung bis zu 1,5 bar gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser (Lastfall W2.2-E) bei Mauerdurchführungen von Rohren und Kabeln. Die geteilte Version zur nachträglichen Montage lässt sich durch die versetzte Anordnung der Druckplatten besonders einfach teilen, erläutert der Hersteller.

Die Pressio-Universal-Ringraumdichtungen mit "Zwiebelringtechnik" sind als Einzeldurchführung oder als Blindverschluss einsetzbar und in einer geschlossenen und einer geteilten Ausführung erhältlich. Die Universal-Ringraumdichtungen des Typs 4 cables mit "Zwiebelringtechnik" sind als Mehrfachdurchführung oder als Blindverschluss für Futterrohre und Kernbohrungen nutzbar. Die Dichtbereiche für die Durchführungen eines Rohres oder Kabels sind mit geteilten Gummilamellen abgestuft und somit für die unterschiedlichsten Durchmesser einsetzbar.

Die 4-cables-Dichtungen sind nach Herstellerangaben die sichere Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Rohren und Kabeln und sind für Kernbohrgrößen von 50 bis 200 mm lieferbar. Individuelle Durchmesser der Durchführungen können kurzfristig geliefert werden. Pressio-Elements-Gliderkettendichtungen sind 4 pipes zufolge hervorragend geeignet, um Ringräume bei Wanddurchführungen sicher wasser- und gasdicht abzudichten. Pressio-Elements sind MFPA-Druck- und trinkwasserzertifiziert, radondicht und sorgen mit 22 Größen für eine lückenlose Abdichtung von 9 bis 110 mm Ringraum. Die Gliederkettendichtungen sind immer auch für die nachträgliche Montage geeignet. Es sind verschiedene Ausführungen und Gummiqualitäten erhältlich.

Enthält ein Gebäude mehr als einen einzelnen Netzanschluss, sind Mehrsparten-Hauseinführungen von 4 pipes die Lösung. Diese bieten eine kompakte und sichere Komplettlösung zur Bauwerkseinführung der unterschiedlichen Gewerke (Wasser, Elektro, Telekommunikation und optional Gas) in einer gemeinsamen Einbauvorrichtung für Gebäude mit und ohne Keller. Hierzu sind auch Einsparten-Hauseinführungen verfügbar. Abdichtmanschetten Compenseal aus hochwertigem EPDM-Elastomer sind MFPA geprüft und für Mauerdurchführungen an Rohrleitungen, welche Bewegungen ausgesetzt sind. Druckdichtheit sei bis 1 bar gegeben. Die Individuellen Abdichtmanschetten Typ KMR erlauben Rohrbewegungen und werden auf Hülsrohren und Mediumrohren mit speziellem Dichtkleber und doppelten Gelenkbolzen-Spannbändern appliziert. Eine Druckdichtheit bis 1 bar kann für Ringräume bis 75 mm erreicht werden. Ringraumdichtungen, Mauerhülsen und Vorbaumauerhülsen mit integrierter Fest-Losflanschkonstruktion binden die durchstoßene Dichtungsbahn sicher in die Mauerdurchführung ein und dichten diese zuverlässig ab.