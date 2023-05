Nachdem 2021 nur eine abgespeckte Version der Stehr-Veranstaltungen möglich war, hat das Unternehmen laut eigenen Angaben ein ganz besonderes Event für sein 40-jähriges Jubiläum geplant. Foto: Stehr

Nachdem im Jahr 2021 coronabedingt eine abgespeckte Version durchgeführt werden musste, plant das Team nun wieder im Jahr des 40-jährigen Bestehens der Firma Stehr etwas Großes. Zusammen mit der Firma Fendt aus Marktoberdorf werden auf dem 70.000 Quadratmeter großen Vorführ- und Testgelände die Themenbereiche wie Fendt am Bau, Forst, Militär, Kommunen und Lohnunternehmer thematisiert. Gerade am Bau würden immer wieder die Fendt-Traktoren mit angehängten Stehr-Geräten punkten. Es kommen immer mehr Traktoren von Fendt bei der Bodenstabilisierung, beim Straßen- und Wegebau/-unterhaltung, der Bodenverdichtung, beim Grabenfräsen und so weiter des oberhessischen Herstellers zum Einsatz.

Alle diese Stehr-Produkte werden mit aktuellen Modellen aus Marktoberdorf im Einsatz gezeigt – es kann sogar selbst getestet werden. Dafür stehen auf der Verdichtungs-Teststrecke Maschinen anderer Hersteller nach dem Stehr-Slogan "Nur durch Testen erkennt man die Besten" bereit. Die Firma Stehr aus dem hessischen Schwalmtal (Inhaber von fast 90 teils internationalen Patenten) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Maschinen und Geräte zu entwickeln, die nicht nur Probleme auf einfache Art lösen, sondern auch die Vorgaben der Gesetzgeber umsetzen, um Baumaßnahmen nach dem neusten Stand der Technik durchzuführen. Stehr-Maschinen sind schon einen Schritt weiter: beste Energieeffizienz, weniger Kraftstoffverbrauch, dadurch weniger Erzeugung von Schadstoffen und enorme Einsparung von CO2.

Wie das gerade bei den aktuellen Maßnahmen Wegebau, Verdichtung von Straßen und Wegen, Verlegung von Datenkabeln und Kanalrohren möglich ist, wird im Zuge der Stehr-Ausstellung vom 4. bis 7. Mai 2023 live auf dem großen Stehr-Gelände vorgeführt. Dazu liegen schon Anmeldungen aus über 20 Ländern vor. Neu in diesem Jahr ist auch eine Ausstellung unter dem Motto "100 Jahre Straßenbaumaschinen, 40 Jahre Stehr-Maschinen" mit Vorführung historischer Baumaschinen - hier unter anderem mit einem 100 Jahre alten Anhängegrader, dem weltweit ersten Bodenstabilisierer und anderen Schätzchen.