Schüttflix-Mitgesellschafterin Sophia Thomalla vor der Bodenaufbereitungsanlage der Strabag in Oberhausen.

Gütersloh/Köln (ABZ). – Die Zusammenarbeit zwischen Schüttflix und der Strabag AG nimmt weiter Fahrt auf. Keine vier Monate nach dem Start hat Schüttflix-Mitgesellschafterin Sophia Thomalla jüngst persönlich den 4000. Schüttgut-Transport an die Strabag in Oberhausen ausgeliefert.



Insgesamt 255 Mitarbeiter der Direktionen NRW, Niedersachsen, Nord West und Mitte West hätten bereits die Bestell-App für die Ver- und Entsorgung ihrer Projekte mit Schüttgut genutzt. Bis Ende 2021 sollen alle 200 Strabag-Verkehrswegebaueinheiten in ganz Deutschland die Schüttgut-App nutzen können. Sie sollen dann ihre Materialien über einen vorgelagerten Preisvergleich übersichtlich aussuchen, disponieren und digital bestellen können. Funktionen wie die papierlose Lieferdokumentation und das Livetracking der Lieferung erleichterten darüber hinaus den Alltag auf den Baustellen. Schüttflix garantiere zudem eine schnelle und verlässliche Auslieferung. Das Netzwerk umfässt Stand April über 2800 Partner mit mehr als 15 000 Schüttgut-Lkw.



Christian Hülsewig, Gründer und CEO von Schüttflix freut sich über die zügige Implementierung: "Zusammen mit der Strabag, aber auch mit unseren klein- und mittelständischen Partnern zeigen wir, dass der Weg zur digitalen Baustelle kurz und unkompliziert ist. Wir unterstützen Produzenten, Spediteure und Abnehmer bei der vollständigen Digitalisierung von Bestellung bis Rechnungslegung."



Eine Erfahrung, die Thomas Nyhsen, technischer Leiter der Strabag-Direktion Nordrhein-Westfalen, bestätigt. Sein Team habe mit Schüttflix im vergangenen Jahr die Pilotphase erfolgreich durchgeführt: "Die Bestellung per App macht den Prozess für alle Seiten effizienter und planbarer. Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres bereits mehr als 20 000 Transporte mit mehr als 500 000 Tonnen bewegtem Schüttgut über Schüttflix erhalten werden."



Parallel zum deutschlandweiten Rollout mit der Strabag AG treibt Schüttflix nach eigenen Angaben derzeit besonders das Thema Netzwerk-Intelligenz voran. Der Fokus liege dabei auf Innovationen und Erfahrungen aus dem Taxi- und Mietwagenbereich, die große Potentiale für die Baubranche und das Lastwagenmanagement versprächen. Beispielsweise würden Echtzeit-APIs, also offene Schnittstellen, in der Baubranche bisher kaum genutzt. Sie böten den Nutzern der Plattform in Zukunft blitzschnelle Informationen aus verbundenen Schnittstellen wie Waagesystemen, Onboard-Devices von Lkw-Herstellern oder den Ertragsmanagement Systemen der Steinbrüche und Kieswerke.