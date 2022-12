50 Prozent

Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Damit ist der Anteil um fünf Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Für den Zuwachs verantwortlich waren vor allem der windreiche Jahresbeginn mit Rekordwerten in der Stromerzeugung aus Windenergie an Land und die sonnigen Sommermonate. Auch bei Windenergie auf See und Biomasse gab es leichte Zuwächse, teilte der ZSW mit. Der Ausbau der Erneuerbaren müsse nicht trotz, sondern wegen der aktuellen Krise weiter vorangetrieben werden, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Nachhaltigkeit und Innovation bestellen

Themen Newsletter Elektroantriebe bestellen

Themen Newsletter Klimaschutz bestellen