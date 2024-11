Stuttgart (ABZ). – Drei ukrainische Bürgermeister hatten sich mit ihren Delegationen auf den Weg nach Stuttgart gemacht, zur live-gestreamten Konferenz des Forums Bau-AUF-Ukraine. In dem auf der INTERGEO 2024 eingebetteten Programm sprachen sie gemeinsam mit weiteren Repräsentanten aus der ukrainischen Verwaltung, der Fraunhofer Gesellschaft, der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, der NGO "Agency for Recovery and Development", dem Deutsch-Ukrainischen Forum und der IHK-Stuttgart vor über 500 Teilnehmern.