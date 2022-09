5,4277 Grad

Weinheim (dpa). – Eine Nachkommastelle macht den Unterschied: Der "schiefste Turm der Welt" steht seit Kurzem nicht länger in Suurhusen in Ostfriesland. Ein Wehrturm in der Gemeinde Gau-Weinheim im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz ist noch ein wenig schiefer, wie eine Messung ergab – genauer gesagt 0,23 Grad. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) erkannte den Spitzenwert mit 5,427 Grad Neigung nun offiziell an. Zum Tag des offenen Denkmals wurde der rheinhessischen Gemeinde dafür nun die Weltrekord-Urkunde überreicht. Der Kirchturm in Suurhusen im Landkreis Aurich war vor 15 Jahren von Guinness World Records Deutschland als "schiefster Turm der Welt" ausgezeichnet worden. Der rund 27 Meter hohe Turm der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde aus dem 13. Jahrhundert neigt sich um 5,19 Grad oder 2,47 Meter nach Westen.

