"Wir haben die einmalige Chance, unser Portfolio zu erweitern und mit unserem schlagkräftigen Team die Zukunft von Epiroc mitzugestalten", erläutert Martina Schierholz, Geschäftsführerin von Erkat. "Die Innovationskraft und Agilität unseres Teams ist ein wichtiger Standortfaktor. Daher kam ein Umzug in ein anderes Land auch nicht in Frage. Unser Standort ist und bleibt Thüringen, für Produkte made in Germany." Torsten Ahr, Vice President Marketing für hydraulische Anbaugeräte bei Epiroc, ergänzt: "Die Fräsentechnologie von Erkat spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft von Epiroc. Die Produkte aus Thüringen werden sowohl unter Erkat als auch unter dem Epiroc Brand vermarktet. Am neuen Standort wollen wir unsere Fertigung weiter optimieren und kontinuierlich an der Verbesserung unseres Portfolios arbeiten. Und wir wollen neue Produkte entwickeln, die auf die zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden passgenau zugeschnitten sind. Dafür ist die Erkat-Crew weltweit bekannt."



Der letzte Coup des Teams ist noch nicht lange her: als erstem Hersteller ist den Ingenieuren von Erkat eine V-förmige Fräse gelungen, die den Grabenbau revolutioniert und in vielen anderen Anwendungsbereichen beste Ergebnisse zeigt, teilt das Unternehmen mit. Auf der Conexpo 2023 in Las Vegas wird eine Fräse des Typs VC 2000 zu sehen sein. Die Innovationen werden auf dem Stand von Epiroc in Halle C, Stand 31348 gezeigt.