Surrey/Großbritannien (ABZ). – Hyster bringt eine neue Staplerserie mit voll integrierter Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt. Die Leistung der emissionsfreien Elektrostapler J7.0–9.0XNL mit einer Tragfähigkeit von 7 bis 9 t ist Unternehmensangaben zufolge vergleichbar mit denen von Dieselstaplern. Zudem ermöglichten sie eine schnelle Zwischenladung.

Die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterien der neuen Stapler können bei entsprechender Infrastruktur in nur 80 Minuten voll aufgeladen werden. So können die Maschinen auch für anspruchsvolle Einsätze über drei Schichten eingesetzt werden. Die robusten Elektrostapler eignen sich insbesondere für Unternehmen der Baustoff-, Holz-, Metall- und Papierindustrie sowie andere Branchen der Schwerindustrie. Sie zeichneten sich durch den kleinsten Wenderadius ihrer Klasse, eine hohe Beschleunigung und ein noch besseres Ansprechverhalten aus, teilt Hyster mit.



"Mit der neuen Staplerserie bietet Hyster nun eine echte Alternative zu Staplern mit Verbrennungsmotor", sagt Phil Ireland, Programmleiter Counterbalance Solutions bei Hyster. "Dank der Kombination von Lithium-Ionen-Batterie, Hochspannungselektroantrieb und mehrphasigem Dauermagnetmotor sind die Stapler in Bezug auf Produktivität, Bedienung und Autonomie vergleichbar mit Verbrennern." Die neuen Stapler seien zudem emissionsfrei und geräuscharm, die Gesamtbetriebskosten niedrig.

Die vier neuen Modelle (zwei Kompakt- und zwei Standardausführungen) brächten acht Stunden lang die maximale Leistung, so das Unternehmen. Mit einer hohen Beschleunigung auf den ersten 15 m und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 21 km/h (ohne Last) beziehungsweise 18 km/h (mit Last) könnten Arbeiten auch an Standorten mit weiten Fahrwegen schnell erledigt werden.

Die Lithium-Ionen-Batterie kann mit einem 50-Kilowatt-Ladegerät in weniger als 80 Minuten vollständig aufgeladen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Zwischenladung in den regulären Arbeitspausen, sodass kein Batteriewechsel mehr erforderlich ist. Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie ist wartungsfrei und hält bis zu dreimal so lange wie eine Bleisäurebatterie. Die robusten Stapler sind auf hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz in Innen- und Außenbereichen ausgelegt. Durch ein wartungsfreies "Hyster-Stability-Mechanism-System" könnten sie selbst auf unebenem Untergrund effizient betrieben werden. Das robuste Chassis und die stabile Hubgerüstkonstruktion würden Tragfähigkeit, Steifigkeit und Sicht verbessern.

Mit dem Pacesetter-VSM-Fahrzeugsystemmanager können alle Fahrzeugsysteme elektronisch gesteuert werden, um die Leistung zu optimieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Zudem verfügen die neuen Hyster-Elektrostapler über ein CANbus-Kommunikationssystem, abgedichtete Anschlüsse und Hall-Effekt-Sensoren.

Die Kabine hat einen großzügigen Fußraum, eine einstellbare Lenksäule und in die Armlehne integrierte TouchPoint-Minihebel. Der Ein- und Ausstieg ist einfach. Der voll gefederte Sitz und niedrige Ganzkörperschwingungen würden den Komfort für den Fahrer noch weiter erhöhen, verspricht der Hersteller. Die Pedale, die denen in einem Kraftfahrzeug ähneln, würden eine präzise Steuerung bei niedrigen Geschwindigkeiten sowie eine gleichmäßige Betätigung des elektronisch gesteuerten Kriechgangs ermöglichen, so Hyster.

"Die automatische Hydrauliksteuerung trägt dazu bei, das gesamte Ansprechverhalten und den Bedienkomfort des Staplers zu optimieren", so Ireland. "Da der Fahrer die Drehzahl des Hubmotors beim Hub nicht manuell regeln muss, ist er noch produktiver. Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung bringt den Stapler kontrolliert zum Stehen, wenn nicht beschleunigt wird, sodass der Fahrer weniger schnell ermüdet." Um den Stapler besser für bestimmte Anwendungen anzupassen, ist es möglich, an den breiten Gabelträgern mit Hakenaufhängung verschiedene Gabelzinken und Anbaugeräte anzubringen. Zudem sind viele weitere Optionen und Zusatzfunktionen verfügbar.

Bei entsprechendem Einsatz und Anwendungen bietet diese Staplerserie laut Hersteller niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer mit allen Vorteilen eines Elektrostaplers in puncto auf Betrieb und Wartung, auch bei geringer Betriebsstundenzahl. Zwar sind die Investitionskosten für den Stapler inklusive Batterie und Ladegerät höher als bei einem vergleichbaren Stapler mit Verbrennungsmotor. Diese amortisieren sich in vielen Fällen aber bereits nach zwei Jahren.