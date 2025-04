Schwalmtal (ABZ). – Vom 8. bis 11. Mai öffnet die Firma Stehr ihre Tore zur "Kleinen bauma" auf ihrem rund 70.000 m² großen Test-, Vorführ- und Ausstellungsgelände in Hessen. Diese Veranstaltung bietet Fachbesuchern eine Gelegenheit, die Baumaschinen von Stehr live in Aktion zu erleben – und das in einem Umfang, der auf der eigentlichen, großen bauma so nicht möglich ist, heißt es seitens des Unternehmens.