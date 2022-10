Al Jubail/Saudi-Arabien (ABZ). – Das Kran- und Schwerlastunternehmen ACT hat den ersten LTM 1650-8.1 in Saudi-Arabien übernommen, teilt Hersteller Liebherr mit. Bereits sein Vorgänger, der LTM 1500-8.1, habe bei ACT überzeugt.

Kranübergabe des LTM 1650 an ACT Arabian Consolidated Trading Est. (v. l.): Daniel Türkis (Saudi Liebherr Company Ltd.), Abdullah Al Khaldi, Hassan Mohammed Rashid Al-Naimi (beide ACT), Ajanthas Kumarathas und Feridun Karaali (beide Saudi Liebherr Company Ltd.). Foto: Liebherr

"Der LTM 1500-8.1 ist ein bewährter Kran innerhalb der ACT-Gruppe und überzeugt auch unsere Kunden", sagt Hassan Mohammed Rashid Al-Naimi, Gründer und Präsident von ACT. Der neue LTM 1650-8.1 übertreffe im Traglastvergleich seinen Vorgänger um 15 bis 50 Prozent – je nach Ausrüstung.

Für ACT gehört es eigenen Angaben zufolge zum Standard, Krane in der Vollausstattung zu kaufen. Das hat das saudi-arabische Unternehmen auch beim Kauf des LTM 1650-8.1 getan und dabei gleich beide Teleskopausleger-Längen erworben, erklärt Liebherr. Der Kran kann laut Hersteller mit einem 54 oder 80 Meter langen Ausleger gerüstet werden. Dabei werden nicht die kompletten Ausleger getauscht, sondern lediglich die entsprechenden Teleskopteile zur Verlängerung. Mit dieser Option können die Vorteile beider Auslegervarianten genutzt werden: Der 80 Meter lange Ausleger bietet große Hubhöhen und Ausladungen. Das macht den 700-Tonner für ACT zu einer passenden Lösung für Aufträge im Bereich zwischen dem LTM 1500-8.1 und dem LTM 11200- 9.1, so der Hersteller. Der 54 Meter lange Teleskopausleger biete Vorteile bei der Mobilität: Der Kran fährt so mit den vorderen Abstützungen bei 12 Tonnen Achslast auf der Straße.