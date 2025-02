Karlsruhe (ABZ). – Die RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE (RATL) positioniert sich eigenen Angaben zufolge mit ihrem zielgerichteten Angebot in der zweiten Jahreshälfte vom 9. bis 11. Oktober genau richtig, um dazu beizutragen, dass die Branche rund um Bau, Abbruch und Recycling wieder durchstarten kann. Innovationen werden vor Ort im realen Einsatz demonstriert sowie von den Ausstellern am Messestand bedarfsgerecht erklärt, heißt es.

Die Aussteller auf der RATL präsentieren mit Maschinen smarte Lösungen, unter anderem für Tief- und Straßenbau, Abbruch und Recycling. Foto: Messe Karlsruhe/JensArbogasT

So sollen Fachbesucher passgenaue Antworten auf ihre Herausforderungen in der Praxis erhalten und selbst wichtige Kaufimpulse für die Aussteller setzen. "Als nur einige der aktuellen Branchenherausforderungen würde ich die Themen Digitalisierung, Transformation zu einer echten Kreislaufwirtschaft am Bau und Fachkräftemangel benennen", sagt Andreas Pocha, Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands und Messebeirat. "Den intensiven persönlichen Austausch, der zu einem Wissenstransfer und der Vermittlung von Lösungsansätzen führt, sehe ich als ganz typisch für die RATL an. Hier kommen die Beteiligten miteinander noch richtig ins Gespräch. Schauen-anfassen-reden bilden auf der RATL einen perfekten Dreiklang!"

"Die RATL schafft es, Menschen der Bau-, Abbruch- und Recyclingbranche neugierig zu machen. Neugierde weckt Interesse an Lösungen und damit Mut für die Herausforderungen in 2025/2026. Wir brauchen mutige und weitsichtige Unternehmensentscheidungen, um lösungsorientiert Bauprozesse umzusetzen", unterstreicht Dieter Schnittjer, Geschäftsführer des VDBUM und Messebeirat.

Die RATL spezialisiert sich eigenen Angaben zufolge mit ihrem Angebot klar auf Maschinen für Tief- und Straßenbau, Abbruch und Recycling und setzt 2025 ihr Hauptaugenmerk auf fünf Fokusthemen: alternative Antriebskonzepte und Ladeinfrastruktur, Infrastrukturbau und Digitalisierung von Bauprozessen, Abbruch und Aufbereitung mineralischer Bauabfälle, Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz sowie Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung. Dieses fokussierte Angebot soll eine zielgerichtete Erwartungshaltung bei den Besuchern erzeugen. Die kompakte Größe der RATL mit ihrem ertüchtigten Outdoor-Messegelände soll den Fachbesuchern zudem eine effiziente Zeitnutzung ermöglichen, da sie die wichtigsten Branchentrends an nur einem Tag erleben können.

"Unternehmen haben 2025 die Qual der Wahl in der Positionierung ihrer Technologien durch ein vielseitiges geografisches und thematisches Messeangebot. Wenn sich ein Aussteller bewusst für die RATL entschieden hat, dann helfen wir gerne bei der Planung über die reine Standpräsenz hinaus", sagt Olivia Hogenmüller, Teamleitung Bau und Umwelt bei der Messe Karlsruhe. "Die RATL steht für Qualität – das erwarten wir auch von unseren Ausstellern. Mit einem umfangreich ertüchtigten Freigelände, dem Peter-Gross-Bau Areal, haben wir einen qualitativen Rahmen für ein hochwertiges Ausstellungserlebnis geschaffen. Gemeinsam mit unseren Ausstellern wollen wir darin mit einem klaren Erwartungsmanagement auf maschinenseitige Lösungen den Fokus ganz auf die Bedürfnisse der Besucher ausrichten."

Ganzheitliches Beteiligungskonzept



Die RATL als ganzheitliches Beteiligungskonzept zu denken und maximalen Nutzen aus dem Messeformat herauszuziehen sei der Schlüssel zum Erfolg, so Hogenmüller. Die RATL biete ihren Ausstellern daher nicht nur die Option eines Messestands, sondern darauf einzahlende weitere Optionen für eine zusätzliche Präsenz, die auch gleichzeitig für sie wertvolle Ressourcen in der Planung, Abstimmung und dem Bau spart.

Dazu zähle beispielsweise eine Teilnahme an einem der Demo-Formate wie den themenspezifischen Musterbaustellen und Aktionsflächen, die in ihrer fachlichen Tiefe und professionellen Darstellung der Baumaschinen, Baugeräte und Recyclinganlagen einmalig in der hiesigen Messelandschaft sein sollen. Besucher genießen, so der Veranstalter, in rund 50 professionell inszenierten, herstellerübergreifenden Live-Shows zu unterschiedlichen Anwendungs- und Antriebsformen ein realitätsnahes Bild der Leistungsfähigkeit der einzelnen Lösungen – und das im direkten Vergleich für eine ideale Abwägung, ob die Kompatibilität im eigenen Betrieb gegeben ist. Aussteller wiederum können die Mehrwerte ihrer Lösung kurz und prägnant einem breiten Publikum vorstellen und dies als Überleitung zu Detailgesprächen am Messestand nutzen, heißt es. Einfach und individuell konfigurierbare Marketing-Upgrades sollen Aussteller zudem unterstützen, Neu- und Bestandskunden vor und während der Messe gezielt zu erreichen.

Persönlicher Draht



Die letzten Standflächen im Freigelände und Hallenbereich der RATL sind noch vakant, bereits 85 Prozent der Fläche im Freigelände und Zwei Drittel der Fläche im Hallenbereich sind laut Organisator bereits gebucht. Fragen zur Beteiligung können jederzeit an das Messeteam gestellt werden. Branchengetreu schätzt auch das Messeteam den persönlichen Draht – so sind die Karlsruher Messemacher nicht nur telefonisch oder per Mail im Büro anzutreffen, sondern auch auf unterschiedlichen Branchenveranstaltungen mit einer Standpräsenz vor Ort, beispielsweise beim VDBUM-Großseminar in Willingen, der Jahreshauptversammlung des Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg in Leinfelden-Echterdingen sowie der Fachtagung Abbruch 2025 des Deutschen Abbruchverbands in Berlin.

Interessierte können Tickets für die Messe bereits online zu buchen. Neu ist, dass in diesem Jahr auch ein Kombiticket mit der Nutzfahrzeugmesse NUFAM angeboten wird. Diese findet unmittelbar vor der RATL in der Messe Karlsruhe statt. Hier liegt der Fokus auf der Präsentation von Neuerungen aus der Nutzfahrzeugbranche.