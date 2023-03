Lieto/Finnland (ABZ). – Kässbohrer erfüllt weitere Bedürfnisse des Transportsektors mit dem 90-Kubikmeter-Kippsilo K.SSK 90 in einer neuen Partnerschaft mit Powder-Trans.

Powder-Trans, eines der größten Unternehmen in der Pulvertransportbranche in den nordischen Ländern, wurde 1972 von Carl-Johan Blomqvist gegründet. Powder-Trans ist hauptsächlich in den nordischen Ländern tätig, führt aber auch Transporte ins Baltikum und nach Mitteleuropa durch.



Durch langjährige Erfahrung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fuhrparks ist Powder-Trans nach eigener Aussage in der Lage, auch die anspruchsvollsten Transportanforderungen für Granulat und Pulver zu erfüllen.

Mit der jüngsten Investition in den K.SSK 90 von Kässbohrer verfügt Powder-Trans nun nach Aussage der Verantwortlichen über das effizienteste Silo für den Transport von Schüttgütern mit geringer Dichte, das eine maximale Ladekapazität bietet.

Powder-Trans CEO und Geschäftsführer Fredrik Blomqvist, Mehmet Önen, Leiter des Key Account Managements von Kässbohrer, und Matti Virtanen, Verkaufsdirektor von Vak Oy, nahmen an der Übergabezeremonie teil und erläuterten die neu geschlossene Partnerschaft. "Powder-Trans hat sich schon immer kundenorientierten Service, Umweltbewusstsein und innovatives Denken auf die Fahnen geschrieben. Daher ist es kein Zufall, dass wir mit Kässbohrer zusammenarbeiten, dem einzigen Hersteller, der 90-Kubikmeter-Silos in seinem Standard-Produktportfolio mit der schnellsten Lieferzeit in Europa anbietet. Mit der neuesten Ergänzung unserer Flotte werden wir die Effizienz der Pulvertransporte für unsere Kunden erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch weniger Fahrten verringern und unseren Innovationsgeist aufrechterhalten", erklärt Fredrik Blomqvist.

Auch Önen äußerte sich zur Zusammenarbeit: "Der erste kippbare Kässbohrer-Silosattelauflieger wurde 1953 entwickelt. Getreu unserem Motto 'Enginuity' bündeln wir unsere Innovationskraft und Forschungs- und Entwicklungskompetenz, um Fahrzeuge für alle Branchen mit kippbaren, nicht kippbaren und Containersilo-Baureihen zu entwickeln, die ein Höchstmaß an Möglichkeiten bieten, um ihre ungedeckten betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Unser Kippsilo K.SSK 90 ist die einzige Wahl für den Transport von Schüttgütern mit geringer Dichte, denn es erhöht nicht nur die Effizienz des Betriebs bei maximalem Volumen, sondern gewährleistet auch schnelle und einfache Be- und Entlade-, Reinigungs- und Wartungsprozesse.

Für eine einfache Beladung wird der Kässbohrer K.SSK mit acht Mannlöchern angeboten, die sicherstellen, dass unsere Kunden das maximale Volumen auf die effizienteste Weise nutzen können." Bei der Entladung ermöglicht der K.SSK 90 einen kontinuierlichen Materialfluss mit verbesserten Fließwinkeln, glatten Aluminiumoberflächen, einem Kippwinkel von bis zu 45 Grad und der elektrohydraulischen 4-Kilowatt-Pumpe zusammen mit seinem hochwertigen elektropolierten Edelstahl-Auslaufkonus.

"Um den flexiblen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir auch eine breite Palette von Optionen an, wie zum Beispiel Anwendungen für die Säure-Innenreinigung von Tanks, verschiedene Abflussbeschleuniger, Rüttler und unterschiedlich große Abflussventile", führt Önen aus und ergänzt: "Um die Betriebskosten zu senken und die Wartung zu erleichtern, sind Kässbohrer K.SSK Kippsilos standardmäßig mit demontierbaren Luftleitungen, Sicherheitskupplungen, Vakuumventilen und Entlüftungsventilen ausgestattet.

Darüber hinaus minimiert die glatte Innenfläche aus hochwertigem Aluminium die Materialrückstände und sorgt für eine einfache Reinigung und weniger Betriebszeit in den Reinigungsstationen." Kässbohrer unterstützt seine Kunden, die in der nordischen Region tätig sind, mit 43 Kundendienststandorten, von denen 27 einen Kundendienst speziell für Tank- und Silofahrzeuge anbieten.