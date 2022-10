90 Milliarden Euro

Derweil gingen die Ausgaben leicht zurück auf 874,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt jetzt in Wiesbaden mitteilte. Daraus ergibt sich ein deutlicher Rückgang beim kassenmäßigen Finanzierungsdefizit auf 32,9 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor – also im ersten Halbjahr 2021 – hatte dies noch 131,1 Milliarden Euro betragen. Den Angaben zufolge trugen besonders Steuereinnahmen und steuerähnliche Abgaben zum Wachstum bei. Beim Bund gab es demnach ein Plus von 21,2 Prozent auf 186,9 Milliarden Euro, bei den Ländern um 18,1 Prozent auf 183,3 Milliarden Euro und bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden um 19,4 Prozent auf 52,9 Milliarden Euro.

