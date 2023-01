Heidelberg (ABZ). – Die Heidelberger Sand und Kies, ein Tochterunternehmen von Heidelberg Materials (HeidelbergCement) wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden, die Berliner RWG I Holding zum 1. Januar 2023 von der Adcuram Group übernehmen, teilte Heidelberg Materials mit. RWG I Holding GmbH sei ein führendes Unternehmen im Bereich Abbruch und Baustoffrecycling mit weiteren ergänzenden Geschäftsbereichen.

Mit drei attraktiven Standorten in Berlin und 250 Beschäftigten erwirtschafte das Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Christian Knell, Sprecher der Heidelberg Materials Geschäftsleitung Deutschland, sagt: "Mit dem Kauf der RWG stärkt die Heidelberger Sand und Kies GmbH ihre zweigleisige Rohstoffstrategie im Großraum Berlin. Neben den primären mineralischen Rohstoffen können künftig verstärkt auch rezyklierte Gesteinskörnungen, unter anderem zur Herstellung von Recyclingbetonen angeboten werden." Langfristiges Ziel sei es, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und damit bei der Herstellung eigener Produkte dem Einsatz von rezyklierten Gesteinskörnungen Vorrang gegenüber Primärrohstoffen zu geben.

Heidelberger Sand und Kies Geschäftsführer Thomas Wittmann ergänzt: "Die RWG mit ihrer Marktpräsenz und ihrem guten Ruf in der Branche passt hervorragend zu uns und wird mit dazu beitragen, dass wir der gestiegenen Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Baustoffen im Großraum Berlin entsprechen können." Adcuram hatte die RWG-Gruppe 2019 im Rahmen einer Nachfolgelösung erworben und in den vergangenen Jahren das Management-Team aufgebaut, die Reporting- und Finanzstrukturen professionalisiert und noch in 2022 einen Zukauf getätigt, um das Wachstumspotenzial zu stärken.

Heidelberg Materials ist nach eigenen Angaben mit mehr als 51.000 Beschäftigten an fast 3000 Standorten in über 50 Ländern vertreten.