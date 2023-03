Strobl nahm die Abbrucharbeiten mit Geräten von SAT vor. Foto: SAT

Eine langjährige Filiale der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg in Erlings Ortsmitte wurde vor einiger Zeit abgerissen, um genau auf dieser Fläche anschließend einen Neubau zu errichten. Als eine besondere Herausforderung zeigte sich der Abriss des Tresorraums mit dickem und extra stark armiertem Stahl in den Wänden.

Auf dieser Baustelle kam unter anderem der Zanetti-SAT Hydraulikmagnet HM22/35 AZ, ein Trevi-Pulverisierer FR 20RD, der Indeco-Hydraulikhammer UP 3000, eine Trevi-Multifunktionszange MA 25 und der Trevi-Sortiergreifer PMG 15S zum Einsatz.

Schon seit mehr als zehn Jahren ist ein ASG Abbruch-Sortier-Greifer vom Typ PMG 15 bei Strobl im Einsatz. Die ASG Abbruch-Sortier-Greifer der Serie PMG wurden für den gezielten Abbruch, zum Sortieren des Materials für Recycling entwickelt. So sollen sie für den gründlichen und schnellen Abbruch und den nachfolgenden Arbeiten wie Sortieren, Zerkleinern, Sieben, Graben und Verladen sorgen. Die ASG Abbruch-Sortier-Greifer Serie PMG überzeugt laut Hersteller vor allem mit großer Kraft und hoher Schließgeschwindigkeit.

Der hydraulische Elektromagnet der Serie HM sei im Bereich Recycling nahezu nicht mehr wegzudenken. Es handele sich dabei um ein komplettes Werkzeug, einen hydraulisch betriebenen Elektromagnet mit drei plus zwei Reißzähnen mit auswechselbaren Zahnspitzen. Geeignet ist er zum Ausgraben, Rausziehen, Umdrehen, Sortieren, Positionieren und Aufräumen, für den Einsatz bei Abbrucharbeiten, Sortierarbeiten, Verschrottungs- und Verladearbeiten, für Platten, Träger, Rohre, Armierungseisen, Stahl, Eisen und Schrott, Blech oder Weißblechdosen – einfach alles was magnetisch leitfähig ist.

Bereits seit 1982 vertreibt SAT Hydraulikhämmer der Firma Indeco, angefangen mit circa acht Typen der Größen ab einem Einsatzgewicht von 120 kg bis 3000 kg für Trägergeräte der Klassen 1 t bis 50 t. Heute sind es bereits mehr als 20 Größen in mehr als 40 Ausführungen ab einem Einsatzgewicht von 80 kg bis 11 500 kg für Trägergeräte der Klassen 0,6 t bis 140 t. Die Hydraulikhämmer von Indeco sind mit einem intelligenten Hydrauliksystem ausgestattet, das in der Lage ist, die Schlagkraft und Schlagfrequenz automatisch an die Härte des zu bearbeitenden Materials anzupassen und so eine größtmögliche Produktivität zu gewährleisten.

Ein doppeltes Stoßdämpfersystem soll dafür sorgen, dass möglichst wenig Vibrationen übertragen werden, wodurch die Belastung für den Ausleger des Baggers gering gehalten wird. SAT hat mehr als 20 neue und gebrauchte Hydraulikhämmer der Marke Indeco für Trägergeräte von 0,6 bis 120 t zur Miete oder zum Kauf zur Verfügung. Auf der Baustelle Einsatz kam auch ein KB Krokodil-Beißer der Serie FR (für Trägergeräte von 8 bis 250 t) zum Einsatz. Damit wurden Materialien sowie auch Betonplatten zerbröselt, um den Bewehrungsstahl freizulegen. Das so aufbereitete Material konnte anschließend einer Brechanlage zugeführt werden. Diese Geräte wurden für den Primär- und Sekundärabbruch entwickelt und sind dadurch vielseitig einsetzbar.