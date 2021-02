In Kombination mit dem RhinoBond-System wird die Hertalan-Plane per Induktions-verschweißung mit den Haltetellern verbunden.

Hamburg. – Jährlich werden in Deutschland etwa 90 Millionen Quadratmeter Flachdachfläche mit einer neuen Abdichtung belegt, etwa zwei Drittel davon sind Sanierungsfälle. Bei der Sanierung muss zunächst eine Entscheidung darüber getroffen werden,ob der vorhandene Schichtenaufbau verbleibt oder erneuert wird.



Die Bewertung des Ist-Zustandes umfasst dabei vordergründig Aspekte des Wärme- und Feuchteschutzes, des Brandschutzes, der Windsog- und Standsicherheit und der Entwässerung. Fällt diese Bewertung positiv aus, kann der Altdachaufbau in aller Regel verbleiben. Die Dachfläche muss dann lediglich mit einer geeigneten Neuabdichtung versehen werden. Gegebenenfalls muss aus energetischen Gründen noch eine zusätzliche Dämmschicht oberhalb der Altabdichtung angeordnet werden. Abhängig von der Gesamtkonstellation kann die Neuabdichtung lose mit Auflast, verklebt oder mechanisch befestigt werden. Dachabdichtungen werden vorrangig aus bahnenförmigen Stoffen ausgebildet, sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbereich. Möglich sind auch Abdichtungen aus flüssig zu verarbeitenden Werkstoffen. Eine spezielle und vorteilhafte Alternative ist die Verlegung von Werkstoffen auf Basis des Synthesekautschuks EPDM.



Die spezifischen stofflichen Vorzüge dieses Werkstofftyps sind hinlänglich bekannt. Sie haben in einem sehr breiten Temperaturbereich ein dauerelastisches Verhalten und sind gleichzeitig äußerst alterungs- beziehungsweise witterungsbeständig. Hohe Nutzungsdauern von mehreren Jahrzehnten sind bei einem fachgerechten Einbau also sichergestellt. Eine großflächige Planenverlegung, wie sie nur bei diesem Materialtyp möglich ist, bietet darüber hinaus in vielen Fällen zusätzlich verlegetechnische Vorteile. Die Planen werden beim Hersteller aus Bahnenmaterial durch Heißvulkanisation unter definierten Temperatur- und Druckbedingungen vorgefertigt.



Je nach Größe des Daches und dem entsprechenden Aufmaß werden eine Gesamtplane oder mehrere Teilplanen gefertigt und nach der Verlegung abschließend auf der Baustelle miteinander wasserdicht verbunden. Es müssen bis zu 90 % weniger Nahtverbindungen auf der Baustelle hergestellt werden als bei einer Abdichtung mit Bahnenware. Da die EPDM-Planen an fast allen An- und Abschlussbereichen, vornehmlich im Dachrandbereich und an aufgehenden Wänden, ohne Unterbrechung aus der Regelfläche hochgeführt und dort standfest verklebt werden, verringert sich der Anteil von verschweiß- oder verklebbaren Fügenähten zusätzlich. Im Idealfall, zum Beispiel bei kleinflächigen Dächern mit rechteckigem Grundriss, sind sogar gar keine Nahtfügungen mehr erforderlich. Insgesamt entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, angepasst an die jeweilige Dachgeometrie. Die Planen können erheblich schneller verlegt werden als bei einer herkömmlichen Bahnenverlegung. Es muss dabei kein Bitumenkocher oder eine offene Flamme eingesetzt werden.