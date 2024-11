Silikal RU 325 Pigmented wurde laut Hersteller für eine sichere und haltbare Abdichtung verwendet. Foto: Silikal

Unter australischer Sonne und mit ergiebigen Niederschlägen sind die Flächen auf Bauwerken in Melbourne demnach besonderen Herausforderungen ausgesetzt. So auch die Außenböden innerhalb eines Apartment- und Gewerbeflächenkomplexes: Terrassen- und Wegeflächen auf einem 25-stöckigen Hochhaus im Central Business District in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne. Eine sichere, schnelle und vor allem auch hochwertige Sanierung war gewünscht. Der Eigentümer entschied sich für einen erfahrenen Fachverleger, der auf Silikal-Abdichtungsprodukte setzt, so der Hersteller.

Nur ein paar Arbeitsschritte und wenige Stunden waren notwendig, um die unschönen und vor allem undichten Flächen wieder in attraktive, funktionelle und saubere Flächen umzuwandeln. Zuerst wurde der brüchige und undichte Untergrund vorbehandelt: Die alte defekte Abdichtung und die Verschmutzungen wurden entfernt, so dass die Silikal-Grundierung RU 380 vollflächig aufgetragen werden konnte.

Wie alle Methylmethacrylat-(MMA)-Harze von Silikal bietet auch dieses MMA-Produkt viele Vorteile. Es lässt sich einfach verarbeiten und praktisch schnell installieren. Und bereits nach einer Stunde ist es ausgehärtet. Es folgt der nächste Arbeitsschritt. Auf die Grundierung wird das anwendungsfertig vorgefüllte Silikal-Abdichtungsharz RU 325 Pigmented, in Kombination mit dem Silikal TEX-Vlies, aufgebracht. Vor allem an Materialübergängen, Ecken und Aufkantungen verstärkt das Vlies das Abdichtungssystem für eine sichere Dichtigkeit. Das Abdichtungsharz RU 325 Pigmented härtet innerhalb einer Stunde aus. Fertig ist das feine Grau auf dem Boden. Für die gesamte Sanierung benötigten die Fachverleger lediglich 2 Tage.

Die große Freude der Eigentümer über die neuen Abdichtungen erlebte laut Silikal neben dem Fachverleger auch Andy Khoe, Silikal Australia. Er betreut den australischen Markt und sagt: "Problemlöser für Endkunden zu sein – mit passenden und hochwertigen Silikal-Produkten – und bei gleichzeitig guter Verlegerarbeit ist für uns immer wieder eine große Anerkennung. Die Silikal-Abdichtungen sind hier in Australien eine starke Produktgruppe. Daneben sind auch unsere MMA-Bodenbeschichtungen sehr gefragt. Die Nachfrage ist groß und die vielen neuen Projekte stimmen uns sehr zuversichtlich."

Silikal hat zum Anfang des Jahres die neue Abdichtung für die speziellen Anforderungen des europäischen Marktes präsentiert: Nach erfolgreichen Produktprüfung nach EAD und der Europäisch Technischen Zulassung ETA wurde das Silikal-Harz RU 325 Pigmented vorgestellt.