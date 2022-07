Langenburg (ABZ). – Rockcrusher sind Brecherlöffel, die laut Hersteller ohne viel Aufwand Abfall in Profit verwandeln. Leistungsstark verarbeiten sie demnach eine breite Palette von Materialien in einheitliche Gesteinsgrößen und separieren dabei auch Armierung.

So wird Bau- und Abbruchabfall, Betonbahnschwellen und Betonlichtmasten und vieles mehr zu hochwertigem wiederverwendbarem und wiederverkäuflichem Material, versichert das Unternehmen Rockzone.

"Der Rockcrusher wird so massiv gebaut, dass er schon in der Standardversion als Heavy Duty gilt und somit den härtesten Anforderungen der Natursteinaufbereitung sowie des Recyclings Stand hält", erläutert Geschäftsführer Robert Piasecki. "Unschlagbar macht uns auch die Kombination der Quattro Bewegung und Rückwärtsfunktion. Damit sorgen wir für höheren Durchsatz und höheren Anteil am kubischen Material."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Brecherlöffeln hat der Rockcrusher eine nach oben gerichtete Toggelposition und erzielt dadurch eine einzigartige Brechbewegung –die sogenannte Quattro Bewegung. Diese ermöglicht bereits im oberen Bereich der Brechkammer ein effektives Anbrechen des zu verarbeitenden Materials und der Brecher kann somit vergleichsweise größere Stücke aufnehmen, teilt das Unternehmen mit. m mittleren Bereich drückt die Bewegung das Material regelrecht nach unten und gewährleistet damit eine hohe Durchsatzleistung.

Im unteren Bereich bewirkt die Bewegung eine Art Nachbrechen, welche dem Endmaterial eine kubische Form verleiht. Mit der Rückwärtsfunktion sticht der Rockcrusher ebenfalls hervor, versichert Rockzone. Das speziell entwickelte Hydrauliksystem ermöglicht ein Rückwärtslaufen des Brechers und somit die rasche Lösung der Blockade. Damit kann man ohne Unterbrechung arbeiten. Ein lästiges Ausleeren und Ausräumen des Brechers gibt es dadurch nicht mehr. Daraus ergebe sich auch die durchschnittlich höhere Brechleistung. Zum Einsatz kommt der Rockcrusher dort, wo das gebrochene Material direkt wiederverwendet werden kann oder kleinere Mengen vorliegen. Da es genehmigungsfrei ist, eigne sich das Gerät besonders dort, wo Brechanlagen aufgrund ihrer Vibrationen und Geräusche keine Genehmigung bekommen. Hier punkte der Rockcrusher mit seiner vibrations- und geräuscharmen Arbeitsweise.

Ergänzend zum Rockcrusher kommt häufig der Rockscreener zum Einsatz. Sieben und Sortieren schließt den Recyclingvorgang ab. Rockscreener zeichnen sich durch den großen Einlaufbereich und die robuste Rahmenkonstruktion aus. Sie nehmen dadurch mehr Material auf und erzielen eine höhere Durchsatzleistung und auch eine wesentlich bessere Aussiebung. Das wartungsfreie und extra große Getriebe rundet das Angebot eines zuverlässigen Anbausiebes ab, teilt der Hersteller mit.

Beheimatet in Langenburg/Hohenlohe vertreibt die Rockzone GmbH weltweit hydraulische Anbaugeräte für Bagger. Rockcrusher, Rockwheel und Rockscreener werden vor Ort von einem erfahrenen Team produziert und an ein weit verzweigtes Händernetz geliefert.