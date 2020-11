Pfullendorf (ABZ). – Im Garten- und Landschaftsbau zeigen sich die Vorteile der Kramer Rad-, Teleskoprad- und Teleskoplader. Der ungeteilte Fahrzeugrahmen, die Standsicherheit und die Wendigkeit der Maschinen ermöglichen es, sie vielseitig einzusetzen.

Die Rad-, Teleskopradlader und Teleskoplader von Kramer können die Stärken der Allradlenkung und des ungeteilten Rahmens oftmals in schwierigen Einsatzgebieten unter Beweis stellen, denn die Maschinen sind besonders wendig. Mit bis zu zweimal 40° Lenkeinschlag kämen sie um jede Kurve, so das Unternehmen. Zudem seien sie durch den ungeteilten Rahmen sehr standsicher. Selbst in Kurvenfahrt und in unebenem Gelände bleibe das Fahrzeug stabil und könne die gleiche Last transportieren wie in Geradeausfahrt. Ferner sind die Kramer-Maschinen sehr kompakt gebaut und können somit einfach transportiert werden, gleichzeitig aber auch schmale Wege passieren.



Mit seinen besonders schlanken Abmessungen ermöglicht der 1245 von Kramer ein breites Anwendungsspektrum in allen Branchen. Die effiziente Maschine ergänzt das kompakte Kramer-Portfolio. Sie hat den Herstellerangaben zufolge einen dynamischen Allradantrieb, eine hohe Nutzlast, eine gute Wendigkeit und ein niedriges Einsatzgewicht.

Auch dieses Modell hat ein komfortables Kabinendesign mit optimierter Sicht, einer geringen Vibration sowie ergonomisch angeordneten Bedienelementen. Die drei Fahrmodi (Auto-Modus und Eco-Modus in Serie sowie Anbaugeräte-Modus als Option inklusive elektrischem Handgas) ermöglichen Flexibilität und Effizienz. Außerdem habe die Maschine ein vielfältiges Optionsangebot, so Kramer. Die Powerflow-Arbeitshydraulik sorge für schnelle Arbeitsspiele, die Klimaanlage mache das Arbeiten komfortabel und die drei Lenkarten würden mehr Agilität beim Fahren ermöglichen. Mit einer Überladehöhe von mehr als 4 m ist mit dieser Maschine auch das Beladen von Lkw sowie der Transport von Pflastersteinpaletten, wie man sie speziell aus dem GaLaBau kennt, möglich.