Fellbach (ABZ). – Die baden-württembergische Baufirma schäfer-technic gehört in diesem Jahr nach eigenen Angaben zu den Preisträgern des renommierten Innovationswettbewerbs "TOP 100". Der Award wird jährlich an besonders innovative Unternehmen des Deutschen Mittelstands vergeben.

Roland (l.) und Jens Schäfer präsentieren stolz die TOP100-Innovatoren-Trophäe. Foto: schäfer-technic

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Mentor des Wettbewerbs, werde die Auszeichnung am 27. Juni in Mainz persönlich überreicht. Jens Schäfer, Geschäftsführer des Familienunternehmens, nannte die Auszeichnung einen tollen Erfolg für das gesamte Team. "Sie bestätigt uns in unserer Mission, kontinuierlich an neuen Lösungen für den Straßenbau und die Sanierung zu arbeiten – von elektrischen Antrieben bis hin zu komplett neuentwickelten Maschinen für unterschiedliche Verfahren."

Die Firmengeschichte umfasst nach eigener Auskunft mehr als 125 Jahre. Eine einfache Schmiede aus Fellbach habe sich zu einem weltweit gefragten Hersteller von Sonderfahrzeugen für den Straßenbau entwickelt.

Nach der Entwicklung moderner Steuerungstechnik in den 1980er-Jahren seien in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig neue Produktlinien für verschiedene Sanierungsverfahren hinzukommen. Heute sorgen unter anderem elektrisch betriebene Vorspritzmaschinen und kompakte Lösungen wie der für Oberflächensanierungen konzipierte Mini-Mix für Ausehen in der Branche.

Ergänzend zu den spezialisierten Maschinen arbeitet schäfer-technic derzeit an einer eigenen Cloudanwendung, sagt das Unternehmen. Damit sollen Kunden künftig einen Überblick über Maschinen- und Nutzungsdaten in Echtzeit erhalten.

Der bauma-Standnummer des Unternehmens ist FS.1111/9.