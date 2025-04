Die Adler-Baggerkehrmaschinen der Typen BK 750 und BK 950 unterstützen dabei, Baustellen, Zufahrten, Gehwege und Flächen sauber zu halten. Foto: Adler Arbeitsmaschinen

Die Adler-Baggerkehrmaschinen der Typen BK 750 und BK 950 unterstützen dabei, Baustellen, Zufahrten, Gehwege und Flächen sauber zu halten.

Über die Schnellwechselaufnahme der Bagger werden die Baggerkehrmaschinen schnell adaptiert und hydraulisch angeschlossen. Die Baggerhydraulik treibt den serienmäßig innenliegenden Hydraulikmotor der Baggerkehrmaschine und somit die Kehrwalze an. Eine serienmäßig verbaute Nachlaufsicherung schützt ihn vor Druckspitzen und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Motors, erläutert der Hersteller. Als Trägerfahrzeuge können Ketten- und Mobilbagger von 1,7 bis 25 t eingesetzt werden.

Der Bürstendurchmesser beträgt 750 mm bei einer maximalen Arbeitsbreite von 150 cm (BK 750) beziehungsweise 950 mm bei einer maximalen Arbeitsbreite von 240 cm (BK 950). Damit beseitigen die Adler-Baggerkehrmaschinen auch starke Verschmutzungen schnell und effektiv.

90-Grad-Drehung ist kein Problem

Die Baggerkehrmaschinen können darüber hinaus mit einem Drehkranz ausgestattet werden, der – mechanisch oder hydraulisch – eine 90-Grad-Drehung der Maschine ermöglicht. Darüber hinaus kann die Kehrbürste über ein federbelastetes Pendel optimal an den Untergrund angepasst werden. Eine integrierte Abstellvorrichtung ist ebenso serienmäßig wie die Nachlaufsicherung mit Druckbegrenzungsventil. Da gerade auf Baustellenzufahrten Verunreinigungen oft sehr festgefahren sind, ist auf Wunsch ein zusätzlicher Schmutzschieber erhältlich.

Mit den Bagger-Anbaugeräten von Adler können Unternehmen Kosten sparen, ihre Effizienz erhöhen und maximal flexibel bleiben. Zudem hat Adler noch weitere Maschinen im Portfolio. Dazu zählen beispielsweise die Adler-Erdbohrer der E-Serie. Diese sind dem Hersteller zufolge insbesondere in Verbindung mit den Heavy-Duty-Bohrschnecken und -spitzen – für Erdbohrungen und Pfahlbohrungen in Böden aller Art – geeignet. Entsprechend eignen sie sich für Arbeitseinsätze im GaLaBau, in der Landwirtschaft oder für die Bohrung von Punkt-Fundamenten. Die Kegelspalter der SP-Serie empfehlen sich, um zum Beispiel in der Forsttechnik Baumwurzeln zu spalten, Holz umzustapeln oder Kaminholz zu zerkleinern.

Wildkrautbürste bereinigt Überwucherungen

Wer überwucherte Flächen in kurzer Zeit befreien möchte, kann dies mit der Adler-Wildkrautbürste für den Bagger-Anbau erledigen. Die Baggerwildkrautbürste wurde speziell für harte Einsätze entwickelt und hat einen besonders großen Bürstendurchmesser. Durch den Anbau eines der ADLER Bohrgeräte der B-Serie oder der Anbaubohrlafette (ABL) lässt sich der Bagger überdies als flexibles Bohrgerät nutzen.

Mit den Adler-Bagger-Anbaugeräten können Unternehmen Kosten sparen, Effizienz erhöhen und flexibel bleiben, verspricht das Unternehmen. Wer sich selbst von den Adler-Baggerkehrmaschinen und weiteren vielseitigen Anbaugeräten überzeugen möchte, findet die Firma auf der bauma 2025 in Halle C 5.426 und im Freigelände FN.522.7.