Düsseldorf (ABZ). – Lösungen im Bereich des baulichen Brandschutzes sowie Brandschutzlösungen im Bereich der Elektroinstallationen und der unterirdischen Verkehrssysteme präsentiert Aestuver am Stand der James Hardie Europe GmbH zur BAU 2025 in München in Halle A2, Stand 502.

Als eine der führenden Marken im Bereich zementgebundener Plattenprodukte für den baulichen Brandschutz sowie für den Brandschutz in unterirdischen Verkehrsanlagen bietet Aestuver nach eigenen Angaben ein umfangreiches Programm an wirtschaftlichen und leistungsfähigen Lösungen mit dem entsprechenden Brandschutzzubehör an. Die Besucher können sich am James-Hardie-Messestand über das gesamte Spektrum der Aestuver Brandschutzsysteme informieren.



Zu den Lösungen und Systemen gehören Brandschutzbekleidungen für Tragwerke, Wand- und Deckenkonstruktionen im Trockenbau, sowie Lösungen für die sichere Gestaltung von Flucht- und Rettungswegen. Im Bereich der Elektroinstallation bieten die Aestuver Produkte ein komplettes System aus montagefertigen Kabelkanälen in verschiedenen Feuerwiderstandsklassen an.

Ebenfalls seit Jahren bewährt haben sich Aestuver Brandschutzplatten beim Einsatz in ober- und unterirdischen Verkehrsanlagen, heißt es. Aktuell wurde in London bei der Sanierung des Heathrow Cargo Tunnel ein modernes Sicherheitskonzept mit einem nachträglich montierten baulichen Brandschutzsystem aus Aestuver Tx Brandschutzplatten realisiert. Beim Projekt Ellinikon an der Küste im Süden von Athen, das als das größte Stadterneuerungsprojekt in Europa gilt, wird der Tunnel für eine sechsspurige Schnellstraße mit Aestuver Brandschutzplatten geschützt.