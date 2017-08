Agenda für Leistungen im bayerischen Mittelstand ausgezeichnet

Rosenheim (ABZ). – Der Software-Anbieter Agenda hat 2017 den Sprung in „Bayerns Best 50“ geschafft. Der Preis zeichnet besonders wachstumsstarke Mittelständler aus, die in den vergangenen Jahren ihre Mitarbeiterzahl und ihren Umsatz außerordentlich steigern konnten. Der Geschäftsführer Manfred Kappel nahm von Wirtschaftsministerin Ilse Aigner die Ehrung, eines der besten mittelständischen Unternehmen in Bayern zu sein, entgegen.“



„Ich bin sehr stolz, dass Agenda es unter die Top 50 in Bayern geschafft hat. Deshalb möchte ich mich bei allen Mitarbeitern bedanken. Dieser Preis ist sowohl Bestätigung als auch Ansporn zugleich, weiterhin mit innovativen und branchenspezifischen Lösungen zu überzeugen“, zeigt sich Manfred Kappel erfreut.



Die Preisverleihung fand in Schloss Schleißheim statt. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ging in ihrer Laudatio auf die besondere Bedeutung des Mittelstands für den Erfolg der bayerischen Wirtschaft ein. Sie würdigte Innovationsfreudigkeit, unternehmerische Kreativität und nachhaltige Geschäftsmodelle, mit denen mittelständische Betriebe für Stabilität, Fortschritt und höchste Wettbewerbsfähigkeit sorgen.



Der Wettbewerb „Bayerns Best 50“ ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und geht dieses Jahr in seine 16. Runde. Mit diesem Preis werden die mittelständischen Unternehmen entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen und sozialen Bedeutung stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und zugleich als unternehmerische Vorbilder positioniert.