Weyerbusch (ABZ). – Ahern Deutschland hat bekannt gegeben, dass Nordkran zum ersten offiziellen Vertriebspartner ernannt werden konnte. Nordkran mit Sitz in Delmenhorst bei Bremen wird offizieller Ahern Deutschland Vertriebspartner für Snorkel-Teleskopstapler in den Bereichen Bau, Industrie und Handwerk sowie Faresin-Teleskoplader für die Landwirtschaft für die Region Nordwestdeutschland.

Nordkran ist auch der erste Kunde in Deutschland, der einen kompakten FR6.26-Full-Electric-Gelände-Teleskop-lader entgegennimmt. Angetrieben von 80-Volt-300-Amperestunden-Lithium-Ionen-Batterien liefert der FR6.26 eine maximale Tragfähigkeit von 2600 kg und eine Hubhöhe von bis zu 5,79 m bei völliger Emissionsreduzierung. Nordkran hat außerdem einen Snorkel SR1745 für seine Kunden im Bereich Bau, Industrie und Handwerk bestellt.

Nordkran ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Hebelösungen spezialisiert und arbeitet mit einer Reihe führender Hersteller wie Jekko zusammen, um seinen Kunden Krane, Minikrane, Glashandhabungsroboter und Vakuumtechnik für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Als offizieller Vertriebspartner von Ahern Deutschland werde Nordkran daran arbeiten, die Markenbekanntheit und Kundenakzeptanz für Snorkel- und Faresin-Teleskopstapler und -Lader in ihren jeweiligen Branchen innerhalb des definierten Gebiets zu stärken und lokale Dienstleistungen und Unterstützung für die Maschinen vor Ort zu bieten.

Maik Buchtmann, Geschäftsführer von Nordkran, sagte: "Wir freuen uns sehr, als offizieller Vertriebspartner für die Snorkel- und Faresin-Teleskoplader durch Ahern Deutschland ernannt zu werden. Sowohl die Marken Snorkel als auch Faresin haben den Ruf, einfache, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte zu haben, und wir freuen uns, sie unseren Kunden anbieten zu können. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, mit dem Kauf des allerersten elektrischen Teleskopladers in Deutschland unser Engagement als Vertriebspartner unter Beweis zu stellen."

Bernhard Kahn, Geschäftsführer von Ahern Deutschland, ergänzt: "Das Team von Nordkran gilt als Hebeexperte im Nordwesten. Sie verfügen über einen etablierten Kundenstamm, der über eine Reihe von Sektoren hinausgeht, darunter Baugewerbe, Industrie und Landwirtschaft, und deshalb halten wir sie für ideale Vertriebspartner für ihr Gebiet. Wir freuen uns auf eine lange und für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit." Ahern Deutschland sucht weiter nach regionalen Vertriebspartnern für den Verkauf von Faresin-Teleskopladern in der Landwirtschaft sowie für Snorkel-Teleskopstapler und Materiallifte in die Bau-, Industrie- und Handwerksbranche in ganz Deutschland. Offizielle Vertriebspartner von Ahern Deutschland erhalten ein Vertriebspartnerlogo und Marketingmaterialien sowie spezielle Schulungen und Unterstützung durch das Ahern-Deutschland-Team.

Unternehmen werden gebeten, sich mit Ahern Deutschland unter +49/26 86/9 87 17-35 oder per E-Mail an vertrieb@aherndeutschland.de in Verbindung zu setzen, um ihr Interesse an einer Verkaufspartnerschaft zu melden und mehr über die verfügbaren Möglichkeiten zu erfahren.