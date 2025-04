Oldenzaal/Niederlande (ABZ). – Aircrete Europe steht nach eigenen Angaben an der Spitze der globalen Baustoffindustrie und treibt mit fortschrittlichen Lösungen im Bereich Porenbeton (Autoklavierter Porenbeton, AAC) die Bewältigung der Herausforderungen des modernen Bauens voran.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Aktivitäten in über 100 AAC-Werken auf sechs Kontinenten ist Aircrete Europe führend in der AAC-Plattentechnologie.

Im Zentrum des Erfolgs stehe die firmeneigene Flat-Cake-Technologie, ein System, das hochpräzise AAC-Produkte mit superglatten Oberflächen liefere, wodurch der Bedarf an Nachbearbeitung vor Ort reduziere und eine Kosteneffizienz ermöglicht werde. Werke, die auf der Aircrete Flat-Cake-Technologie basieren, können das breiteste Produktsortiment an AAC-Produkten herstellen und bieten somit umfassende und modulare Baukonzepte mit AAC-Blöcken und -Platten, die den vielfältigen Anforderungen der Märkte gerecht werden, informiert das Unternehmen. Eine der jüngsten Innovationen von Aircrete Europe ist das Compact-Plant-Konzept – eine skalierbare Produktionsanlage mit einer Kapazität von 200 bis 750 m³ pro Tag für die Produktion von Blöcken und AAC-Platten, speziell für geografisch verstreute oder nachfrageseitig eingeschränkte Märkte. Das kompakte Design minimiert den Platzbedarf für Fabrikgebäude und Grundstücke und reduziert das Projektbudget um bis zu 40 %. Dieses Konzept unterstreicht das Engagement für nachhaltige und flexible Bau-Lösungen, heißt es.

"Unsere Mission ist es, das Bauwesen mit Systemen zu revolutionieren, die Nachhaltigkeit, Präzision und Innovation vereinen", sagt Corniels Tavenier, Commercial Director von Aircrete Europe. Mit Hauptsitz in Oldenzaal, Niederlande und einer starken globalen Präsenz nutzt Aircrete Europe nach eigenen Angaben sein vertikal integriertes Geschäftsmodell, um Kunden in jeder Phase zu unterstützen – von der Planung und dem Bau von Werken bis hin zur Produktionsoptimierung und Marktentwicklung. Das Unternehmen stellt aus in Halle B1, Stand 247.