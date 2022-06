Je nach Befestigungsaufgabe und Bohrloch können Anwender Mörtelmenge und Druckhöhe mit dem fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro individuell und stufenlos dosieren. Foto: fischer

Waldachtal (ABZ). – Für die spreizdruckfreie Einleitung höchster Lasten in Beton und Mauerwerk bietet fischer eine Reihe chemischer Befestigungen mit Zulassung an. Mit dem neuen fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro können Anwender die Injektionsmörtel laut Hersteller jetzt noch kräfteschonender und wirtschaftlicher verarbeiten. Profis erhalten das Gerät mit Zubehör im Koffer-Set.

Wenn hohe Lasten verankert werden müssen, sind Injektionsmörtel wie der fischer Superbond FIS SB, der Betonspezialist fischer FIS EM Plus oder der Universalmörtel fischer FIS V Plus erste Wahl als Problemlöser – unabhängig vom Untergrund. Damit die chemischen Anker ihre volle Wirkung entfalten können, müssen sie korrekt dosiert an ihrem Einsatzort injiziert werden. Dafür stellt fischer seinen Anwendern jetzt das neue Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro zur Verfügung.

Das neue Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro soll Verarbeiter bei allen Aufgaben entlasten, die viele Befestigungspunkte oder große Bohrlöcher erfordern und bei denen manuelles Auspressen zu viel Kraft kosten würde. Beispiele dafür sind nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, Geländerbefestigungen oder weitere Serieninstallationen. fischer bietet das Werkzeug in zwei Versionen an. Die Akku-Auspresspistole FIS DB S Pro ist mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml einsetzbar. Die Variante FIS DB SL Pro eignet sich zur Verwendung der Größen 585 ml und 825 ml und wird das Sortiment im Laufe des Sommers ergänzen.

Die Kartuschen werden in das Auspressgerät gelegt und durch Betätigen des Auslöseknopfs ausgepresst. Dank der Dosierfunktion lässt sich die Mörtelmenge passend zur Bohrlochgröße einstellen, was ein verschwendungsfreies Arbeiten ermöglichen soll. Im Dauerlauf ist auch das Auspressen ohne Unterbrechung möglich. Für die Berechnung der Mörtelmenge bietet fischer außerdem die übersichtliche Softwarelösung "Mortar Fix" an, die über die fischer Professional App aufgerufen werden kann. Auch kann die Auspressgeschwindigkeit über einen Regler am Handgriff flexibel und exakt an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Der automatische Rücklauf der Zahnstangen verhindert ein Nachtropfen des Mörtels. Der abnehmbare Handgriff und der Gürtelhaken sorgen laut fischer für besonders ergonomisches Arbeiten. Ist die Kartusche leer, betätigt der Anwender den Entlastungsknopf, die Vorschubstange kann zurückgezogen und die Kartusche entnommen werden.

Kompatibel mit CAS-Akkus

Für die nötige Power des Gerätes sorgt die 18V-Akkutechnologie. Die aufleuchtenden LEDs geben den aktuellen Ladestand des Akkus an. Das passende Ladegerät bietet fischer ebenfalls an. Zudem ist der Akku mit Elektrowerkzeugen und Ladegeräten kompatibel, die zum Cordless Alliance System (CAS) gehören. CAS vereint aktuell 300 Geräte und 30 Marken.

Das robuste Gerätedesign des Akku-Auspressgeräts garantiert nach Herstellerangaben mit dem stabilen Kartuschenkäfig aus Metall zuverlässiges Verarbeiten und langlebigen Einsatz unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen. Ein weiterer Vorteil: Das fischer FIS DB S Pro ist auch für das Verarbeiten von Standard-Silikonkartuschen geeignet.

Alles parat im Koffer

fischer bietet die beiden Versionen des neuen Akku-Auspressgerätes in Koffer-Sets an. Im robusten Hartschalenkoffer enthalten sind neben dem Auspressgerät ein Akku, ein Ladegerät, ein abschraubbarer Handgriff und der praktische Gürtelhaken. Diese Zubehörteile sind auch einzeln erhältlich und können so jederzeit nachgeordert werden.

Auch Anwender, die bislang auf rein manuelles Auspressen gesetzt haben, werden sich nach Aussage des Herstellers rasch mit dem Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro anfreunden. Denn es schone die Kräfte, erlaube passgenaue Mörteldosierung und ermögliche zügiges Arbeiten.