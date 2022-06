Mit einem 6- und 10-Kilogramm-Meißelhammer ergänzt Dewalt sein XR Flexvolt-Maschinensortiment. Mit einer Nennspannung von 54 Volt und bürstenloser Motortechnologie erzielen sie Leistungen wie Netzgeräte. Mit einer Einzelschlagenergie von 10,5 Joule (DCH 832N) beziehungsweise 19,4 Joule (DCH 892N) sind die beiden Meißelhämmer ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton. Abb.: DeWalt

Betrieben werden sie von einem Akku, der sowohl für alle 18-Volt-Geräte als auch für die Geräte der FlexVolt-Reihe passt. Das innovative System erkennt, in welches Gerät der Akku eingesetzt wird, und schaltet automatisch auf die entsprechende Spannung um.

Durch die Möglichkeit, die FlexVolt-Akkus auch in alle 18-Volt-Geräte einsetzen zu können, erweitert sich ihr Nutzen deutlich und bietet bei 18-Volt-Geräten von Dewalt eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung, teilt der Hersteller mit.

Mit einer Einzelschlagenergie von 10,5 Joule (DCH 832N) beziehungsweise 19,4 Joule (DCH 892N) sind die beiden 6- beziehungsweise 10-Kilogramm-Meißelhämmer ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton, zum Beispiel zum Abtragen von Fliesen, zum Meißeln von Kabelkanälen aber auch für Durch- und Abbrucharbeiten. Dabei lässt sich die Schlagzahl zwischen 0 und 2900 beziehungsweise 0 und 2210 U/min über eine Regelelektronik exakt einstellen und so an das zu bearbeitende Material anpassen. Auf die hohe Leistung abgestimmt sind auch die bürstenlosen Motoren mit geringerer Reibung und Wärmeentwicklung als Motoren mit Kohlebürsten.

Zahlreiche Ausstattungsmerkmale erhöhen die Sicherheit und den Komfort beim Arbeiten mit den beiden Flexvolt SDS-max Akku-Meißelhämmern von Dewalt. Ein elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschinen, das Anti-Vibrations-System AVC und der entkoppelte Handgriff reduzieren Vibrationen. Der Seitenhandgriff lässt sich in allen Positionen oben, unten, rechts wie links arretieren und gleichzeitig noch anwinkeln. Abb.: DeWalt

Das verlängert zudem Akkulaufzeit sowie Lebensdauer und ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Meißelhämmer. Auch im Vergleich zu Kombihämmern sind Meißelhämmer haltbarer, weil darin unter anderem kein Getriebe und keine Sicherheitskupplung sowie weniger drehende Teile verbaut sind und sich so auch weniger Wärme entwickelt.

Dabei lassen sich die Maschinen dank verschiedener Ausstattungsmerkmale (Perform & Protect) sicher bedienen. Zum einen verhindert ein elektronischer Sanftanlauf ein ruckartiges Anlaufen der Maschine. Zum anderen reduzieren das Anti-Vibrations-System AVC und der von der Maschine durch eine Federlagerung entkoppelte Handgriff Vibrationen. Das ermöglicht auch bei längeren Einsätzen ermüdungsfreies Arbeiten – zumal die Griffe maximalen Arbeitskomfort versprechen.

Der Handgriff ist ergonomisch geformt und gummiert. Der Seitenhandgriff lässt sich um 360° so verstellen, dass er oben, unten, rechts wie links platziert werden kann. Zusätzlich lässt er sich anwinkeln. So können Anwender den Zusatzgriff an ihre Arm- und Körperhaltung bei jeder Arbeitssituation anpassen.

Auch praktisch: Die Meißelhämmer können mit einem Sauger, zum Beispiel dem Flexvolt Akku-Sauger DCV586MK-XJ von Dewalt, gekoppelt werden. Beim Einschalten des Meißelhammers startet die Wireless Tool Control (WTC) den Sauger automatisch.

Erhältlich sind die beiden Akku-Meißelhämmer mit SDS-Max-Werkzeugaufnahme von Dewalt serienmäßig als Basisversion (ohne Akku und Ladegerät) – ausgelegt für Anwender, die bereits Maschinen mit 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus nutzen.