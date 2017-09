Nachfrage ist stärker gewachsen als erwartet

Seit der Markteinführung in Deutschland vor acht Jahren haben sich die Akku-Produkte von Stihl erfolgreich neben den klassisch benzin-betriebenen Geräten am Markt etabliert. Die Strategie des schwäbischen Herstellers, das neue Produktsegment kontinuierlich voranzutreiben und gleichzeitig im bestehenden Produktsegment nicht nachzulassen, sei voll und ganz aufgegangen, erklärte Heribert Benteler, Geschäftsführer der Stihl-Vertriebszentrale Deutschland, im Gespräch mit ABZ-Chefredakteur Robert Bachmann in Dieburg.



ABZ: Herr Benteler, 2016 konnte Stihl einen Umsatzrekord für sich verbuchen. Wie beurteilen Sie das aktuelle Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen?



Benteler: In der Tat ist das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrekord von 3,5 Mrd. Euro sehr positiv für die Stihl Gruppe verlaufen. Auch bei uns in Deutschland verlief das Jahr 2016 sehr erfolgreich, wir konnten einen Umsatzzuwachs von über 10 % verbuchen. Im laufenden Jahr rechnen wir mit einem erneuten Wachstum. Vor allem das Geschäft mit den Akku-Geräten hat sich in 2017 sehr rasant entwickelt. Hier in Deutschland befinden wir uns mit diesem Produktsegment nun im achten Jahr und kommen jetzt an den Punkt, an dem unsere Prognosen für diesen relativ neuen Markt schon sehr genau werden. Die aktuelle Nachfrage nach Akku-Geräten ist jedoch noch höher als wir ur-sprünglich erwartet hatten. Auch der aktuelle Konjunkturhochlauf am Bau hat sich bei uns bemerkbar gemacht. Wir sehen das insbesondere an der sehr positiven Entwicklung bei unserem Schlüsselprodukt für diesen Bereich, dem Trennschleifer TS. Wir sind hier mit einer sehr modernen Produktreihe unterwegs, die wir kontinuierlich aktualisieren. Ich kann Ihnen schon jetzt verraten, dass wir bei unserer traditionellen Herbst-Pressekonferenz am Firmensitz in Waiblingen auch in diesem Segment wieder eine Neuheit vorstellen werden.



ABZ: Welchen Anteil haben die Akku-Geräte heute am Gesamtgeschäft bei Stihl?



Benteler: Auf das Akku-Segment entfällt bereits ein bedeutender Anteil – Tendenz steigend. Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, aber der Anteil der Akku-Produkte ist seit der Markteinführung 2009 Jahr für Jahr kontinuierlich und in erfreulicher Weise angestiegen.



ABZ: Sind Ihre Produktionskapazitäten für diese rasante Entwicklung im Akku-Segment ausgelegt?



Benteler: Hier müssen wir natürlich gründlich planen, damit sich die Produktion entsprechend vorbereiten kann. Erst kürzlich haben wir die Planung für 2018 verabschiedet, anhand derer die Produktion an unseren Produktionsstandorten weltweit nun entsprechende Vorbereitungen trifft. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an neuen Möglichkeiten, unsere Lieferanten in ihrem Tun für uns noch besser zu unterstützen. Die Herausforderungen liegen hier jedoch nicht allein im eigenen Hause und in unserer Branche. Jeder will heute Akkus verbauen. Entsprechend eng ist aktuell der Batterie-Markt. Das bedeutet, dass wir unseren Produktionsprozess sowie unsere Produktionstiefe kontinuierlich auf den Prüfstand stellen. Vor diesem Hintergrund hat sich Stihl u. a. an dem Batteriekonfektionierer BMZ in Karlstein sowie zuletzt an der Firma Globe Tools, einem asiatischen Hersteller von Akku-Produkten, beteiligt.



ABZ: Werden benzinbetriebene Geräte irgendwann zu den Auslaufmodellen gehören?



Benteler: Das sehe ich nicht so. Sicherlich werden die Akku-betriebenen Alternativen zunehmend besser. Am Ende gibt es jedoch immer limitierende Faktoren wie z. B. das Nachladen der Akkus im Wald. Ich bin überzeugt, dass die Akku-Technologie in Zukunft an Bedeutung mit den klassisch betriebenen Geräten gleichziehen wird. Doch eine Ablösung wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Unsere langfristige Strategie ist daher darauf ausgelegt, in beiden Produktsegmenten Vollgas zu geben, also auch bei den Benzingeräten keinen Millimeter nachzulassen. Während wir unser Akku-Sortiment ausbauen und die Nachfrage in diesem Segment rasant steigt, konnten wir auch bei den benzinbetriebenen Geräten weiterhin Marktanteile gewinnen. Das zeigt, dass unsere Strategie aufgeht.



ABZ: Wie sieht der aktuelle Ausbau des Akku-Sortiments aus?



Benteler: Aktuell haben wir unser bestehendes Akku-Sortiment für Profis und anspruchsvolle Gelegenheitsanwender um eine weitere Produktlinie für den Einstiegsbereich erweitert. Denn die privaten Anwender stellen derzeit von kabelgeführten Geräten auf Akku-Produkte um. Dazu passt nun unser Angebot auch für diese Zielgruppe.