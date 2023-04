BGL-Vizepräsident Paul Saum betont, wie wichtig faire berufliche Perspektiven und flexible Arbeitszeitmodelle sind. Foto: BGL

Bad Honnef (ABZ). – Der Beruf Landschaftsgärtner erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit. Das zeigt die aktuelle Jahresauswertung des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) und des Ausbildungsförderwerkes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa). Bis Ende 2022 starteten 3197 Auszubildende in den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben eine Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin oder zum Landschaftsgärtner (2,3 Prozent mehr als 2021).

Auch die Azubi-Gesamtzahl in allen drei Ausbildungsjahren legte zu: Im Vergleich zum Vorjahr lernten 2,5 Prozent mehr junge Menschen bundesweit den Beruf – das waren 7826 Azubis. Davon waren durchschnittlich 86 Prozent männlich und 14 Prozent weiblich. "Drei Jahre Covid-Pandemie, ein Jahr Ukraine-Krieg, Flut- und Erdbebenkatastrophen, und in der Folge Materialengpässe, Preissteigerungen, Inflation und die Sorge vor einer Rezession: Gerade in gesellschaftlichen Krisenzeiten sind wir als gesunde, wachsende Branche verpflichtet, einen Beitrag zu leisten", betont BGL-Vizepräsident Paul Saum, der auch Vorsitzender des Bildungsausschusses ist.

"Dazu gehört, jungen Menschen – auch Geflüchteten – berufliche Perspektiven zu geben, sie aus- und fortzubilden, faire Arbeitsbedingungen und zeitgemäße Arbeitszeitmodelle zu schaffen und die Menschen angemessen zu bezahlen – denn in Zeiten des Fachkräftemangels bewerben sich längst die Unternehmen um Arbeitskräfte, nicht mehr umgekehrt. Nur wer in gutes Personal sowie dessen Aus- und Fortbildung investiert, sichert dauerhaft seine unternehmerische Zukunft." Die steigenden Azubi-Zahlen im GaLaBau seien das Ergebnis einer langfristigen, guten Zusammenarbeit der Nachwuchswerbung in den GaLaBau-Landesverbänden mit dem AuGaLa sowie den Sozialpartnern BGL und IG BAU und engagierten GaLaBau-Unternehmen, so Saum.

Das AuGaLa und der BGL stärken die Position des GaLaBau im Wettbewerb um Azubis, Fach- und Arbeitskräfte: mit einem Mix aus Social Media, einem eigenen Azubi-Blog, in dem "echte" Auszubildende aus ihrem beruflichen Alltag berichten, mit Öffentlichkeitsarbeit und Azubi-Werbung der Betriebe vor Ort für den Beruf Landschaftsgärtnerin beziehungsweise -gärtner. Seit Dezember 2022 geben "diedreivomgalabau" auf TikTok und Instagram humorvoll und jugendgerecht echte Einblicke in ihren Ausbildungsberuf.