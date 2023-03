Für Gehrungsschnitte lässt sich das Sägeblatt um bis zu 56 Grad schwenken. Foto: AEG

Die Säge arbeitet mit einer hohen Drehzahl von 5400 U/min, die nach Aussage von AEG von der elektronischen Steuerung auch unter starker Belastung konstant gehalten wird. Das große, rechts angeschlagene Sägeblatt mit 190 mm Durchmesser ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 68 mm bei 90 Grad und bis zu 47,5 mm in der 45-Grad-Stellung des Sägeblattes. Gehrungsschnitte sind bis 56 Grad möglich. Der Gehrungswinkel des Blattes wird mit einem Hebel stufenlos eingestellt. Ein mitgelieferter Parallelanschlag erleichtert exaktes Arbeiten. Das Sägeblatt mit 30-mm-Bohrung wird mittels Spindelarretierung zuverlässig fixiert.



Der Ein-/Ausschalter und die Einschaltsperre sind am gummierten Handgriff so platziert, dass beide mit Daumen und Finger bedient werden können. Zusätzlich zum Handgriff gibt es einen Knauf für die zweite Hand an der Vorderseite des Getriebegehäuses. Die Maschine lässt sich damit von Links- und Rechtshändern gleichermaßen bedienen. Die QUICKSTOP-Motorbremse reagiert laut AEG in gefährlichen Situationen innerhalb von Sekundenbruchteilen, schaltet den Motor aus und stoppt das Sägeblatt. Das reduziert das Unfallrisiko, schützt aber auch Gerät und Akku vor Beschädigungen.

Ein Anschlussstutzen an der Rückseite ermöglicht die Nutzung von gängigen Absaugsystemen. Neben einer Tiefenskala zur genauen Einstellung der gewünschten Schnitttiefe gehört auch ein LED-Licht zur selbstverständlichen Ausstattung der BKS18BL2. Die Schutzhaube und Bodenplatte bestehen aus einer Magnesium-Legierung. Das Gerät wiegt damit insgesamt nur 4 kg. Praktisch ist der stabile, ausklappbare Haken an der Oberseite des Griffes. Er dient dazu, das Gerät in Arbeitspausen an Leitern und Gerüsten sicher zu parken.

Die neue AEG Akku-Handkreissäge wird als BKS18BL2-0 ohne Akku und Netzteil angeboten. Zielgruppe sind Anwender, die bereits andere Geräte aus dem 18-Volt-System der Marke verwenden und ihr Werkzeugsortiment preislich attraktiv erweitern möchten. Alternativ stehen Startersets mit Akkus und Ladegerät zur Verfügung.

Standard bei AEG ist eine Garantiezeit von sechs Jahren auf Elektrowerkzeuge und drei Jahre auf Akkus. Voraussetzung ist die kostenlose Online-Registrierung.