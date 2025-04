Stockstadt (ABZ). – Seit mehr als 78 Jahren steht der deutsche Gerüsthersteller Albert Gerüst- und Gerätetechnik laut eigener Aussage für Qualität und Innovation in der Gerüstbranche. Zwar liege das Kerngeschäft des Produktionsbetriebs in der Herstellung von Fassadengerüsten und Fahrgerüsten, jedoch stellt das Unternehmen auch Zubehörteile, wie beispielsweise verschiedene Arten von Gitterträgern aus Aluminium her.

Die Aluminium-Dreieckgitterträger sind speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und sollen eine gute Stabilität und Tragfähigkeit, bei gleichzeitig geringem Gewicht, bieten. Aufgrund ihres Designs soll eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet sein, was wiederum einem Verbiegen entgegenwirkt.

Diese Eigenschaften machen die Träger ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise als Tragkonstruktion für temporäre Dächer oder als Stützen für Bauschilder und Baustellenbeleuchtungen.

Eine weitere Einsatzvariante bei der die Albert-Dreieckgitterträger Anwendung finden, sind Kabelüberführungen. Dabei sollen bei einer Länge von 12,5 m Einzellasten von 438 kg beziehungsweise Streckenlasten von 70 kg/m realisierbar sein.

Dass die Albert-Dreieckgitterträger jedoch auch völlig anders zum Einsatz kommen können, zeigt sich am Beispiel der Firma X-Move aus Stockstadt. Diese stellt Skateparks, Parkouranlagen und Kletterfelsen aus Beton her.





Zu den Fertigungsverfahren innerhalb der Produktionshalle gehören zusätzlich zum konventionellen Beton-Fertigteilbau auch verschiedene Spritzbetontechniken. Insbesondere beim Bau der Kletterfelsen greift X-Move vor allem auf das Trockenspritzverfahren zurück. Um die angrenzenden Arbeitsbereiche vor herumfliegenden Zuschlagstoffen und die restliche Produktionshalle vor Staub zu schützen, wurde mit den Albert Alu-Dreieckgitterträgern über einer Fläche von circa 14 m x 7 m eine 7 m hohe, halbkreisförmige Einhausung konzipiert.

Die L-förmig verschraubten Träger sind am Boden mit Rollen versehen und können in der Mitte fächerartig geöffnet oder geschlossen werden. Unter der Gitterträgerkonstruktion wurde mithilfe von Alu-Rohren eine maßgefertigte Plane angebracht. Zur Lagerung und Verladung der fertigen Elemente mit dem Brückenkran wird die Einhausung einfach geöffnet. Zur Unterstützung des Aufbaus der Konstruktion wurde ein Albert Treppenfahrgerüst eingesetzt. Dieses erleichterte, laut Beteiligten, den Transport aller benötigten Materialen auf die gewünschte Höhe ungemein.

Die Albert Gerüst- und Gerätetechnik legt laut eigener Aussage großen Wert auf Qualität und Sicherheit. Aus diesem Grund werde besonderer Wert auf regelmäßige Weiterbildungen der Aluminiumschweißer gelegt. Diese verfügen, so das Unternehmen, über alle notwendigen Prüfbescheinigungen nach EN ISO 9606-2. Zusätzlich ist die Produktion von der Dekra nach ISO 9001:2015 zertifiziert und die werkseitige Produktionskontrolle wird vom Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. nach EN 1090-2:2011-10 überwacht.

