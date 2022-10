Alexander Koch ist neuer Geschäftsführer Finanzen bei Bauking. Er tritt in die Fußstapfen von Uwe Volk, der das Unternehmen nach drei Jahren verlassen hat. In seiner neuen Funktion verantwortet Koch die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kundenmanagement, Organisation und IT. Der 55-Jährige bringt umfangreiche Branchen- und Führungserfahrung mit. Zuletzt war er als CFO für einen der deutschlandweit führenden Hersteller von Dachsystemen tätig.

