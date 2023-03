Alexandra Scaglione wurde kürzlich zum Mitglied der Geschäftsführung von Zeller+Gmelin in Eislingen berufen. Sie startete ihre Karriere als Wirtschaftsprüferin bei Ernst & Young sowie als Unternehmensberaterin bei Roland Berger. Zusätzliche Erfahrung bringt Alexandra Scaglione aus mehr als zehn Jahren im Bereich Audit und Finanzwesen bei Harman International und zuletzt neun Jahren als Finance Director bei der Valeo GmbH in Bietigheim-Bissingen mit. Bei Valeo verantwortete sie die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Zoll und IT für in- und ausländische Tochtergesellschaften. Unter ihrer Führung wurden zahlreiche Projekte im Bereich Digitalisierung, Systemintegration und Prozesseffizienz erfolgreich umgesetzt.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen