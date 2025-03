Andreas Meier ist Geschäftsführer der Alfix GmbH. Foto: Alfix

ABZ: Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die diesjährige bauma?

Meier: Wir freuen uns auf die kommende bauma und die Vorbereitungen für unsere Teilnahme sind seit Monaten in vollem Gange. Ich selbst nehme nun schon seit den frühen 90er-Jahren regelmäßig und gemeinsam mit Alfix an dieser Messe teil. Bei den letzten Veranstaltungen konnte ich feststellen, dass wir von deutlich mehr werthaltigen Fachkontakten profitieren konnten als früher. Ich würde mir wünschen, dass diese Entwicklung anhält und wir wieder viele interessante Gespräche mit Kunden, Interessenten und Lieferanten aus Deutschland und der ganzen Welt führen können. Auch unser Unternehmen entwickelt sich weiter. Wir haben in den letzten Jahren circa 17 Millionen Euro in die Infrastruktur und Technologie unserer Produktion investiert, um auch größeren Bedarfen national und international in der gewohnten hohen Qualität gerecht zu werden. Als internationale Ausstellung ist die bauma für uns die perfekte Plattform, um weitere weltweite Kontakte zu knüpfen und unsere Märkte auszubauen.

ABZ: Mit welchen Produkten, Angeboten oder Diensten wird sich Ihr Unternehmen dort präsentieren?

Meier: Wir produzieren bei Alfix ein bewährtes Vollsortiment, bestehend aus zwei Rahmengerüstsystemen, dazu passenden Modulgerüsten, einem sehr erfolgreichen Wetterschutzdachsystem, Fahrgerüsten und Gerüstbauzubehör. Zusätzlich unterstützt unsere stark aufgestellte Technikabteilung unsere Kunden vom Gerüstdesign über die Statik bis hin zur kompletten Projektbetreuung. Weiterhin kümmern wir uns mit unserem Finanzierungsservice auch um den Bereich Absatzfinanzierung, womit Alfix ein recht umfangreiches, attraktives Gesamtpaket für unsere Kunden liefert. Dieses Gesamtpaket, welches sich bei unseren Kunden stets bewährt, möchten wir auch auf der bauma präsentieren.

ABZ: Hat sich das Engagement Ihres Unternehmens auf der bauma in diesem Jahr gegenüber 2022 verändert?

Meier: Wie seit vielen Jahren sind wir auch dieses Jahr erneut in Halle B3 auf einem Eckstand vertreten. Dabei präsentieren wir uns in gewohnter Größe und natürlich in unserem Corporate Design mit unseren charakteristischen Farben Gelb und Blau.

Wir werden uns in einem offenen Standkonzept präsentieren und geben ausreichend Raum für interessante Gespräche bei einem kleinen Snack. Unsere Lounge auf erhöhter Ebene bietet zusätzlich eine Rückzugsmöglichkeit für eine kurze Pause. Auf unserer Aktionsfläche im vorderen Bereich des Messestandes laden unsere Profis regelmäßig zu Vorführungen ein und präsentieren den interessierten Gästen innovative Lösungen und Details aus dem Alfix-Sortiment. Viele dieser Artikel sind während der Messe für Interessierte, als Dankeschön für den Besuch, zum Sonderpreis erhältlich. Hierfür finden die Messebesucher große QR-Codes auf unserem Messestand, welche mittels Smartphone-Kamera direkt zu einem limitierten Sonderpreisbereich unseres Webshops führen und gerne bestellt werden können.

ABZ: Was sind die Highlights, die Ihr Unternehmen zur bauma vorstellt?

Meier: Unser starkes Modulgerüstsystem Multi 4.0, gefertigt aus höherfesten Stählen mit geringeren Wandstärken und Gewichtsersparnis, steht für unsere Besucher am Messestand im Mittelpunkt. Modulare Treppenlösungen für Fluchttreppen beziehungsweise Treppen für den öffentlichen Bereich sowie unser leichtes Wetterschutzdach Vario sind ebenfalls vor Ort. Darüber hinaus finden regelmäßige Vorführungen mit dem Fassadengerüst ALFIX 70 statt, um besondere Lösungen für den Zugang mit Treppen sowie eine innovative Übergangslösung zwischen Treppenaufgang und Dachdeckerfangschutz live zu präsentieren. Letztere Erfindung hat eine große sicherheitstechnische Bedeutung und bewirbt sich für den diesjährigen EuroTest-Preis der BG Bau. Man darf gespannt sein. Natürlich ist auch unser patentiertes und prämiertes ALFIX TRBS Geländer unter den Exponaten und wir präsentieren unser erweitertes ALFIX SMART ID System und zeigen, welche Mehrwerte die QR-Codes auf den ALFIX-Produkten nach dem neuesten Upgrade zur Verfügung stellen.

ABZ: Was sind nach Ihrer Meinung die wichtigsten Trends auf der bauma?

Meier: Unsere Kunden interessieren sich für Neuerungen und Anpassungen der Gerüstbauteile sowie Neuentwicklungen und Sonderteile. Im Fokus steht für den Kunden aus unserer Erfahrung die Einsparung von Zeit und Geld durch eine bessere Performance. In den letzten Jahren gab es zusätzlich eine wichtige Änderung der Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) für Gerüste und es stellt sich die Frage für jeden Einzelnen, zumindest deutschen Anwender, wie damit umzugehen ist. Hierfür gibt es viele unterschiedliche Lösungen der Hersteller und wir halten dafür ein patentiertes System bereit, welches die vorhandenen Gerüstsysteme regelkonform und mit minimalem Investitionsbedarf modifizieren kann. Für uns ist das ein wichtiger Trend.

ABZ: Klimaneutralität, Alternative Antriebskonzepte, Vernetztes Bauen, Nachhaltiges Bauen und Mining Challenge (Rohstoffversorgung der Zukunft) sind die Leitthemen der Messe. Wie stellt sich Ihr Unternehmen diesbezüglich auf (Auf das Unternehmen und Ihr Produktportfolio/Neuvorstellungen bezogen)?

Meier: Gerüste sind an sich langlebige Arbeitsmittel und dadurch schon heute recht nachhaltig. Die Änderung von Gesetzen, in unserem Fall die Anpassung der TRBS 2121 (Technische Regel für Betriebssicherheit) führt aber inzwischen dazu, dass viele Gerüsthersteller die neuen Regeln mit fast vollständig neuen Gerüstsystemen erfüllen möchten und damit große Teile des im Markt befindlichen Gerüstbestandes in Frage stellen, was aus unserer Sicht nicht wirklich nachhaltig sein kann und zudem hohe Investitionen verlangt. Alfix ist hier von Anfang an einen anderen Weg gegangen und hat performante TRBS Geländer entwickelt, welche die am Markt vorhandenen Gerüstsysteme ohne statische Nachteile einfach ertüchtigen können und so eine regelkonforme Weiterverwendung der vorhandenen Systeme ermöglichen, ohne in komplett neue Gerüste investieren zu müssen. Diese speziellen ALFIX TRBS Geländer wurden zudem bereits mit dem EuroTest-Preis für herausragende Leistungen im Bereich des technischen Arbeitsschutzes der BG Bau ausgezeichnet. Für ALFIX stellt das den richtigen Ansatz für einen nachhaltigen Umgang mit vorhandenen Ressourcen dar. Weiterhin konnten wir das ALFIX SMART ID System um eine wichtige Funktion mit nachhaltigem Charakter erweitern. SMART ID ist ein von ALFIX entwickeltes Informationssystem, welches über einen auf nahezu jedem Gerüstbauteil befindlichen QR-Code wichtige Bauteilinformationen und den Eigentümer anzeigen kann. Zusätzlich ist es nun auch möglich, die genau zum gescannten Artikel passenden technischen Unterlagen wie bauaufsichtliche Zulassung, Aufbauanleitung und ein Datenblatt elektronisch aufzurufen. Somit ist es für alle am Projekt Beteiligten möglich, immer und sofort die aktuellsten Unterlagen anzuzeigen und das völlig ohne Papier.

ABZ: Welche Themen sind Ihrer Meinung nach auf der bauma unterrepräsentiert?

Meier: Ich kann an der Stelle nur für unsere Sparte sprechen. Im Bereich Gerüste gibt es aus meiner Sicht keine Defizite. Für mich ist eher ein umgekehrter Effekt zu beobachten. Manch ein Besucher leidet schnell an einer Reizüberflutung, hervorgerufen durch die gigantischen und zum Teil unglaublichen Dinge, die auf dem weitläufigen Gelände zu sehen sind. Nicht selten setzt sich ein Besucher bei uns erschöpft nieder und regeneriert sich bei einem Getränk und Snack in unserer Besucherlounge. Durch unsere jahrelange bauma-Erfahrung wissen wir das und sind bestens vorbereitet.

ABZ: Wie beurteilen Sie die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung in der Bauwirtschaft in Deutschland, der EU und international?

Meier: Die schrumpfende Bauwirtschaft in Deutschland und Teilen Europas ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Auch Ihr Format berichtet in diesem Zusammenhang regelmäßig und liefert das entsprechende Zahlenwerk. Ob die anstehende Neuordnung unserer Regierung kurzfristig zu einer Trendwende führt, bleibt abzuwarten. Dennoch sind wir stolz auf unsere Kunden, welche ungebrochen ihre Projekte verfolgen und mit uns gemeinsam sehr erfolgreich umsetzen. Interessante anstehende internationale Projekte in unterschiedlichen Bereichen werfen ihre Schatten voraus und lassen uns trotz den regelmäßig ernüchternden Nachrichten optimistisch in die Zukunft blicken.

ABZ: Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt Ihr Unternehmen bezogen auf die Marktplätze Deutschland, EU und international?

Meier: Wie schon in meiner Antwort auf Ihre erste Frage erwähnt, hat sich Alfix in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und hohe Summen in das Unternehmen investiert. Das Ergebnis sind größere Fertigungsmengen bei perfekt replizierbarer Qualität. Damit sind wir bestens gerüstet, um zusätzliche Märkte zu beliefern. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Sicherheit unserer Kunden, die ausgezeichnete Qualität unserer Ware, die gute Lieferfähigkeit und die Unterstützung unserer Kunden in allen Gerüstfragen. Wir arbeiten regelmäßig an Zertifikaten und Zulassungen auch international und schaffen damit die Basis für unser Ziel, auch diese Märkte erfolgreich zu entwickeln.