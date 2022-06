Allplan präsentiert Lösungsportfolio

München (ABZ). – Allplan, Anbieter von BIM-Lösungen für die AEC-Industrie, zeigt auf der digitalBAU 2022 in Köln einen Gesamtüberblick seines Softwareangebots für Architektur- und Ingenieurbüros sowie für Bauunternehmen. Besucher können sich am Messestand informieren, wie Allplan AEC 2022 eine durchgängige Arbeitsweise vom ersten Entwurf bis zur Umsetzung auf der Baustelle ermöglicht.

Besondere Highlights sind laut Allplan Werkzeuge für Geländemodelle und Straßenplanung, Modellierung, Visualisierung, Massiv- und Stahlbau sowie Funktionen für die Umsetzung auf der Baustelle. Darüber hinaus informiert das Unternehmen über Prozessoptimierungen im Workflow für Infrastruktur- und Brückenbau sowie über die Live-Anbindung mit der Software Lumion für schnelle und realistische Visualisierungen. Das kürzlich veröffentlichte Update von Allplan AEC 2022 setzt nach Unternehmensangaben hier Maßstäbe, vor allem, um die Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten disziplinübergreifend zu erleichtern.

An sieben Workstations erfahren Interessenten mehr über die Neuheiten. Auf der Messe in Köln wird auch der Deutsche Baupreis 2022 verliehen, den Allplan als Hauptsponsor unterstützt. Der Wettbewerb zeichnet Ideen, Konzepte und Produkte aus, die das Bauen effizienter, nachhaltiger und sicherer machen. "Wir freuen uns, dass wir mit dem Deutschen Baupreis Innovationen im Bauwesen fördern", sagt Dr. Detlef Schneider, CEO der Allplan GmbH. "Besonders gespannt sind wir auf die Beiträge in den Kategorien Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit, da diese für uns einen besonderen Stellenwert haben. Wir drücken aber allen Teilnehmenden die Daumen."

Darüber hinaus wird die digitalBAU von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Planende sollen in Zukunft einen maßgeblichen Beitrag zur Klimaneutralität unserer Städte liefern. Unter Berücksichtigung neuer politischer Rahmenbedingungen gestalten und erhalten sie dafür nachhaltige Gebäude. Stefan Kaufmann, Product Manager BIM Strategy and New Technologies bei Allplan, spricht in einem Vortrag zu "Green BIM" über digitale Lösungen für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Der Vortrag findet im Rahmen des Smart-Forums am Donnerstag, den 2. Juni um 11.30 Uhr in Halle 1 statt.