Germersheim (ABZ). – Die Freyer GmbH ist ein Familienbetrieb in der vierten Generation und betreibt nach eigenen Angaben seit Bestehen des Rheinhafens Germersheim Hafenumschlag sowie die Lagerung und den Transport von Massen- und Stückgütern.

Mit dem Teleskoplader 355 E von Sennebogen ist der Geschäftsführer der Freyer GmbH nach eigenen Angaben täglich auf seinem Werksgelände unterwegs und kann verschiedene Arbeiten durchführen. Foto: Sennebogen

Für verschiedene Allroundarbeiten und die Fortbewegung auf dem Hafengelände hat das Unternehmen nun in den Sennebogen Teleskoplader 355 E investiert.

Für ihren Güterumschlag von bis zu 500.000 t im Jahr verfügte die Freyer GmbH bereits über ein breites Maschinenportfolio: Umschlagbagger, Krane, Radlader und Gabelstapler arbeiten täglich auf dem Hafengelände. Was dem Unternehmen allerdings noch fehlte, war ein Allrounder, der für diverse Arbeiten an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden kann. Mit dem Teleskoplader 355 E von Sennebogen hat Peter Freyer das fehlende Puzzlestück für seinen Fuhrpark gefunden.

Die Maschine steht in der ersten Linie dem Chef zur Verfügung. "Der 355 E ist mein Fahrzeug, mit dem ich hier täglich durch das Gelände fahre. So kann ich meinen Pkw schonen und zeitgleich kleinere Arbeiten gleich mit erledigen." Da die Freyer GmbH viel mit Schrott und Roheisen arbeitet, wurde der Teleskoplader mit einer stichfesten, luftlosen Bereifung ausgestattet, um Beschädigungen während der Fahrt durch das Hafengelände zu vermeiden.

Darüber hinaus verfügt der 355 E von Sennebogen nach Angaben des Herstellers über einen Schnellwechsler, mit dem Peter Freyer seine bereits vorhandenen Anbauteile schnell und einfach per Knopfdruck von der Fahrerkabine auswechseln kann, um zum Beispiel Staplerarbeiten zu erledigen. Damit die Beladung von Schiffen für die Seilkräne so einfach wie möglich ist, schichtet Peter Freyer das Schrottmaterial am Kai zu hohen Bergen auf.

Der 355 E von Sennebogen kombiniert die Vorzüge von Telehandler und Radlader und ist laut Freyer daher wie geschaffen für diese Aufgabe: Aufgrund des robusten Stahlbaus des Teleskoparms mit einer Hubhöhe von 8,5 m, der idealen Kraftübertragung in die Schaufel mithilfe der Z-Kinematik sowie dem starken Antriebsstrang mit stufenlosem Fahrantrieb gehen Arbeiten dieser Art leicht von der Hand. Die Traglast des Teleskopladers liegt mit 5,5 t dabei deutlich über den Werten von anderen Maschinen in dieser Gewichtsklasse und mit einem Wendekreis von unter 4,5 m ist der 355 E von Sennebogen nach Angaben des Herstellers auch für Arbeiten auf engstem Raum bestens geeignet.