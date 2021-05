Der Grove GMK5150L von Habau auf einer Baustelle in Österreich beim Einheben von Stützen, Trägern sowie Wand- und Deckenelementen im Jahr 2020.

Perg/Österreich (ABZ). – Seit Mai 2018 ist einManitowoc-Kran vom Typ Grove GMK5150L bei der österreichischen Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH in der Fertigteil-Montageabteilung im Einsatz – das Unternehmen ist mit der Anschaffung sehr zufrieden. "In erster Linie muss ein Kran bei uns zuverlässig heben und einwandfrei funktionieren, damit wir die straffen Zeitpläne auf den Baustellen halten können. Der GMK5150L war genau die richtige Wahl für uns, er ist unser absoluter Allrounder", betont Walter Preisinger, Prokurist und Bereichsleiter Fertigteilbau bei der Habau Hoch - und Tiefbaugesellschaft mbH. "Der Kran ist klasse."



Ein Blick zurück zeigt, dass der Kaufentscheidung ein intensives Auswahlverfahren voranging. Dass es erstmals ein Grove – ein neuer GMK5150L – für die Flotte sein sollte, wurde bei den Besuchen im Manitowoc-Werk in Wilhelmshaven klar. Dort wurden "Berührungsängste" mit dem neuen Kran und dem Hersteller abgebaut.

Bei der Werksbesichtigung war das Team von Habau vor allem von der modernen Fertigung der Grove-Megaform-Ausleger beeindruckt. Während des Besuchs im Kranprüfzentrum, in dem die GMKs auf Herz und Nieren getestet werden, konnte sich das Team von den hohen Qualitätsstandards hautnah überzeugen.

Wilhelm Weinberger, Leiter der Montage Fertigteilbau bei Habau berichtet: "Wir müssen unseren Kran sowohl auf Langzeitbaustellen als auch auf wechselnden Montagestellen einsetzen. Deshalb waren für uns bei der Auswahl hohe Tragfähigkeitswerte wichtig und auch, dass der Kran mit viel Ballast auf der Straße unterwegs sein darf."

Beide Anforderungen erfüllt der GMK5150L optimal – mit 11,8 t Tragfähigkeit am 60 m langen Hauptausleger auf bis zu 18 m Radius ist er Herstellerangaben zufolge aktuell der stärkste Kran seiner Klasse. Zudem darf er gleichzeitig auch mehr als 10,2 t Ballast mitführen.

"Dank der guten Beratung bei Manitowoc haben wir uns für eine Ausstattung entschieden, die den Kran genau für unsere Bedürfnisse optimiert hat: Durch die Ausrüstung mit 14er-Bereifung auf Aluminiumfelgen können wir zusätzlich zu den 10,2 t Ballast noch die Schwerlastspitze, die zweite Winde, eine dreirollige Hakenflasche und etwa 500 Kilogramm Kranzubehör mitführen", ergänzt Wilhelm Weinberger die Details zur Konfiguration des GMKs. In diesem Zustand wurde der All-Terrain-Kran offiziell verwogen und in Österreich für den Straßenverkehr zugelassen.

"Wir sind durch den eigenen 150-Tonnen-Kran deutlich flexibler in der Planung unserer Montagetätigkeit. Früher mussten wir solche Krane extern anmieten – oftmals mit zusätzlichem, kostenintensivem Ballasttransport. Seit der GMK5150L unser Unternehmen verstärkt, können wir deutlich mehr Jobs selbst planen und erledigen", resümiert Weinberger. "Im Einsatzalltag in der Fertigteilmontage müssen die unterschiedlichsten Elemente versetzt werden – sodass der Kran regelmäßig bis zur maximalen Tragfähigkeit ausgelastet wird. Hier hat uns der Kauf des GMK5150L deutlich unabhängiger gemacht. Ein Einsatz bei der Erweiterung eines großen Möbelhauses war ein typisches Beispiel dafür. Alle Stützen, Träger, Wand- und Deckenelemente wurden mit dem Grove AT gehoben."

Auch der Kranfahrer Peter Kiehas blickt zufrieden auf den Grove-All-Terrain: "Der GMK5150L macht zuverlässig seinen Job. Dass man sich bei Manitowoc auch nachdem wir das Werk verlassen haben, um Kranfahrer und die Krane kümmert, konnte ich daran erkennen, dass auch Upgrades an unserem GMK5150L durchgeführt wurden, ohne dass es dazu bei mir einen konkreten Anlass gab. Insgesamt habe ich jetzt knapp 3000 Betriebsstunden auf der Uhr – und ja, ich fühle mich beim Arbeiten einfach rundum wohl."

Der Grove GMK5150L von Manitowoc wurde zum ersten Mal auf der bauma 2016 vorgestellt und hat, gemeinsam mit dem GMK5150, den Grundstein für die 150-Tonnen-Klasse des Unternehmens gelegt.