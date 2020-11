Aschaffenburg (ABZ). – Mit dem Fahrerstandgerät Linde E10 nimmt Linde Material Handling ein flexibles Gerät mit zahlreichen Komfort- und Sicherheitsfunktionen ins Programm. Es kann vielseitig eingesetzt werden, bewegt Güter bis zu 1 t und passt sogar in einen Lastenaufzug.

In vielen Branche gibt es Transportaufgaben, für die ein besonders schmales, kurzes und gleichzeitig leichtes Flurförderzeug benötigt wird. Der neue Linde E10 ist laut Hersteller so ein Allrounder für den Logistikalltag. Er ist nur wenig breiter als eine Europalette, kommt dadurch auch in sehr schmale Gänge und rangiert mit einem Wenderadius von 1317 mm auch auf sehr engem Raum. Es gibt ihn mit wahlweise Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batterie.

Da das Gerät für kurze Fahrstrecken ausgelegt ist, gibt es keinen Sitz, sondern eine gepolsterte Rückenlehne. Ins Fahrzeug kann der Fahrer von beiden Seiten einsteigen. Hierfür muss er laut Hersteller kaum die Füße anheben. Zur Standardausstattung gehören ein System zur automatischen Geschwindigkeitsreduktion in Kurven beziehungsweise im Bereich des Mastfreihubs sowie der in die Bodenmatte integrierte Totmannschalter: Das Fahrzeug bewegt sich nur, wenn der Bediener innerhalb der Fahrzeugkontur steht.

Die Ausstattung des Fahrerstandgerätes ist zweckmäßig, ohne auf Komfort zu verzichten. Sinnvoll angeordnete Bedienelemente sowie schmale Fahrerschutzdachstreben und Mastprofile ermöglichen dem Fahrer eine hohe Bewegungsfreiheit und sehr gute Sicht auf Ladung und Umgebung. Der schwingungsentkoppelte Bedienstand hält Stöße vom Fahrer fern. Wird häufig rückwärtsgefahren, empfiehlt Linde, das Gerät mit einem doppelten Satz Bedienhebel und Haltegriffen auszustatten. Der rechte Arm des Bedieners ruht dann zudem auf einer breiten Lehne. Die optionale Zusatzausstattung umfasst unter anderem auch ein Schutzdach aus Panzerglas, das uneingeschränkte Sicht nach oben und Schutz vor herabfallenden Teilen bietet, sowie die Warnsysteme Linde BlueSpot und Linde TruckSpot, die Fußgänger durch auf den Fahrweg projizierte Signale vor Gefahren warnen.