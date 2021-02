Münster (ABZ). – Sie nutzen eine Software und starten somit in das zettellose Büro. Diesen Wunsch haben auch zahlreiche andere Unternehmen. Doch oftmals siegt die Unsicherheit und es bleibt bei der theoretischen Planung. Das Unternehmen clockin möchte damit aufräumen und setzt auf Einfachheit und Transparenz. Im folgenden werden die heute möglichen Funktionen aufgezeigt und dargestellt, was Kunden über eine zeitgemäße Softwareunterstützung denken. Dabei spielt die Branche weniger eine Rolle als man denken mag.



Die Digitalisierung in den Unternehmen schreitet weiter voran. Nicht nur die aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie zwingen Arbeitgeber. Auch die kommende EU-Richtlinie zur Zeiterfassung zielt auf digitale Lösungen ab.



Thomas Blome, Geschäftsführer der Blome GmbH & Co. KG aus Bad Wünnenberg, führt schon seit Jahren komplette Bad- und Strangsanierungen für die Wohnungswirtschaft durch und befürwortet den digitalen Weg: "Ich halte die Digitalisierung für unerlässlich in vielen Bereichen und somit auch im Handwerk", so der Techniker. Ähnlich sieht es auch die Fliesenlegerbranche, beispielhaft durch Sebastian Scherlich vertreten, Geschäftsführer bei Scherlich Interieur Design in Schloss Holte-Stukenbrock. Seiner Meinung nach handelt es sich um eine Welle, die niemand ignorieren kann: "Die Digitalisierung ist ein sehr großes Thema und steuert unaufhaltsam auf uns zu. Sie ist sogar schon angekommen und entwickelt sich stets weiter. Sie bringt viele Vorteile mit sich, die uns in unseren Geschäften weiterbringen werden. Sie verbindet und vereinfacht viele Abläufe. Das ist unsere Zukunft!"



Die Stechuhr kommt im 21. Jahrhundert zurück und wird verpflichtend. So wurde es im Jahr 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg endschieden. Die Mitgliedsstaaten der EU werden daher aufgefordert, Unternehmen zu einem objektiven, verlässlichen und zugänglichen Zeiterfassungssystem zu verpflichten. Der genaue Zeitpunkt ist zwar noch offen. Doch man kann von naher Zukunft sprechen. Daher sind alle Unternehmen angeraten, sich frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Doch das ist nicht immer einfach. Besonders Generationenkonflikte führen zu Hürden. Anke Dethlefsen, von der Tischlerei Sönke Dethlefsen GmbH & Co. KG aus Reußenköge erklärt warum: "Ich vermute, dass die Digitalisierung besser läuft, wenn die Betriebsinhaber jünger sind. Nehmen sie nur unsere Firma. Bei uns hat ein Generationswechsel stattgefunden. Unser Sohn Max-Tade Dethlefsen ist Geschäftsführer der Tischlerei und mit seinen 26 Jahren hat er natürlich einen deutlichen Vorsprung im Umgang mit Medien, Internet und Digitalisierung. Wo jüngere Menschen in den Betrieben am Start sind, werden Zeiterfassungssysteme wie clockin wesentlich schneller Einzug haben, als in Betrieben, wo Zeiterfassung beim Chef hängen bleibt, der älter ist."



Dabei seien solche Befürchtungen beziehungsweise Berührungsängste nicht nötig, so clockin. Eine Digitalisierung habe zwar etwas mit Umstellen zu tun. Doch die meisten Handgriffe würden nach einer Einarbeitung leichter. Somit ergeben sich zahlreiche Zeitfenster, die für die eigentliche Tätigkeit genutzt werden können. Sebastian Scherlich: "Wir wollten Abläufe und Co. besser planen und koordinieren. Durch die Softwareunterstützung können wir das nun. Anfangs gab es natürlich ein paar Kinderkrankheiten, die aber im Laufe der Zeit auskuriert wurden. Ich war einfach so davon überzeugt, dass ich am Ball blieb. Und das hat sich bis heute gelohnt." Trotz des positiven Endresultats, eine Einarbeitungszeit bleibt. "Digitalisierung anzugehen, neben aller Arbeit im Büro, auf den Baustellen und in der Werkstatt ist sicher eine Herausforderung. Speziell für kleinere Betriebe bleibt die Hauptarbeit am Chef hängen", erklärt Anke Dethlefsen.