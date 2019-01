Seine Produkte präsentiert Altrad Baumann in Halle A3 am Stand 328.

Laupheim (ABZ). – Die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme ist ein wichtiger Branchentreffpunkt für alle, die professionell mit Bauen zu tun haben. Auch die Altrad Baumann GmbH aus Laupheim wird wieder eine Vielzahl von innovativen Produkten rund um den Bau präsentieren. Die Altrad Baumann GmbH ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter im Bereich Bau- und Gerüsttechnik. Das Unternehmen gehört zur weltweit tätigen Altrad-Gruppe mit Sitz in Frankreich. Mit mehr als 42 000 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den international erfolgreichsten Unternehmen in der Baubranche. Kunden und Interessenten haben die Möglichkeit, das Produktprogramm von Altrad Baumann in der Messehalle A3 am Stand 328 zu entdecken und können sich von vielen Vorteilen direkt vor Ort überzeugen. Alle Produkte böten dem Kunden ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, verbunden mit einfacher Handhabung und einem hohen Maß an Sicherheit. Die Produktpalette des Herstellers wird im eigenen Hause ständig weiterentwickelt und ergänzt. Neben vielen Bauprodukten stehen im Januar 2019 folgende Produkte im Fokus:

Die Bau-Planhütte ist laut Unternehmen das sichere und kompakte Mini-Büro auf der Baustelle. Der kranbare Allwetterunterstand aus komplett verzinktem Stahl zeichne sich durch seine standfeste und robuste Konstruktion aus. Der Deckel ist abschließbar und dient im aufgeklappten Zustand gleichzeitig als Vordach und Regenschutz. Auf die robuste Planauflage aus Mehrschichtplatte können sogar Baupläne in DIN A0 aufgelegt werden. Die Rückwände aus widerstandsfähigen Doppelstegplatten ermöglichten einen hellen, aber dennoch geschützten Arbeitsplatz. Seitliche Ablagefächer links und rechts für z. B. Meterstab, Schlagschnur usw. erleichterten die Ordnung. Das geräumige, mit massiver Klappe ausgestattete und mit bauseitigem Schloss abschließbare untere Fach, dient zur sicheren Aufbewahrung der Werkzeuge. Dank des starken Unterrahmens und der massiven Krankhaken, sei sowohl Transport per Stapler, als auch per Kran, problemlos möglich.

Eine weitere optimale Lösung sieht das Unternehmen in der Mauerplane, die alle Baustoffe bereits bei der Verarbeitung gegen Durchfeuchtung schützen. Die Mauerplane zeichne sich durch ihre Schnelligkeit und einfaches Handling aus. Vorbei seien die Zeiten, in denen zeitaufwendig provisorische Abdichtungen aus Planenresten und Steinen oder Holzbohlen konstruiert wurden. Die Mauerplane wird einfach über das Mauerwerk gelegt.

Die eingearbeiteten Gewichte auf jeder Seite garantierten einen festen Halt und machten eine zusätzliche Fixierung mittels Klammern oder ähnlichen überflüssig. Zusätzlich kann die Mauerplane durch Einschlagen eines Nagels in die eingebrachten Ösen gesichert werden, was auch auf Schrägen für einen sicheren Halt sorge. Die robuste Ausführung und hohe Verarbeitungsqualität garantierten eine lange Haltbarkeit sogar unter den anspruchsvollen täglichen Belastungen im Baustellenalltag. Nach dem Einsatz wird die Mauerplane wieder aufgerollt und kann ordentlich in Paletten gelagert und transportiert werden.

Außerdem brüstet sich Altrad Baumann damit, für jeden Einsatz die passende Hubarbeitsbühne im Programm zu haben. Das große Sortiment an Mauermaten deckt jede Anforderung auf der Baustelle ab. Besonders beliebt sind laut Hersteller die Hubarbeitsbühnen 1805S, 2032S und 3053S, die sich durch ihre einfache Handhabung auszeichnen, da sie sich mit einem handelsüblichen Akkuschrauber ganz einfach hoch- und runterfahren lassen. Zum Betrieb sind weder Kabel noch ein Stromanschluss notwendig. Alle Hubarbeitsbühnen sind komplett verzinkt und garantieren eine lange Lebensdauer. Für eine hohe, effektive Lagerkapazität bietet Altrad Baumann das robuste Palettenregal. Das Regal lässt sich leicht montieren, weist eine hohe Tragfähigkeit auf und ist eine wirtschaftliche Lösung für die Lagerung von Waren auf Paletten.