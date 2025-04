Das durchdachte Shuttle System schützt laut Hersteller nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Ausrüstung. Foto Altrex

Der Hersteller Altrex revolutioniert nach eigenen Angaben die Bau- und Solartechnikbranche mit seinem Shuttle-Lift-System, das die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle deutlich verbessern soll. Ein Merkmal dieses Systems ist die mühelose Bedienung durch einen Akkuschrauber, mit dem Materialien bis zu einem Gewicht von 60 kg gehoben werden können.

Dieser technische Fortschritt eliminiert anstrengendes manuelles Heben und verbessert signifikant die Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz, indem es körperliche Belastungen verringert und die Unfallgefahr maßgeblich senkt, hießt es seitens des Herstellers. Das durchdachte Shuttle System schützt demnach nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Ausrüstung.

Durch optimierte Hebevorgänge werden empfindliche Solarmodule effektiv vor Schäden bewahrt. Ein weiteres einzigartiges Feature ist die spezialisierte Solarmodulhalterung, die zwei Solarpaneele sicher an der Transportkonsole befestigt. Dieses System passend für Altrex Rollgerüste der RS TOWER 5er-Serie ermöglicht es Solarmonteuren mit Leichtigkeit und Sicherheit Solarmodule innerhalb weniger Sekunden in die Höhe zu befördern. Mit der Fähigkeit, den Paneelträger flexibel um 90° zu schwenken, lassen sich die Paneele schnell und unkompliziert auf die Plattform transportieren.

Die Integration des Shuttle-Lift-Systems in bestehende Projektstrukturen ist nahtlos und unkompliziert. Dank der flexiblen Eignung sowohl für das Solar- als auch für die Transportbox können die Rollgerüste der Serien RS TOWER 52, 53 und 55 mühelos angepasst werden. Die modulare Bauweise und leicht anfügbaren Führungsprofile ermöglichen eine schnelle Anpassung an die jeweilige Plattformhöhe, wodurch das System vielseitig einsetzbar ist. Besonders das Carrier-Set bringt bis zu 30 kg an Materialien effizient in die Höhe und ist damit unverzichtbar für Projekte, die Flexibilität und schnelle Einsatzbereitschaft erfordern.

Für Bauunternehmen, die sich den Herausforderungen des modernen Bauwesens stellen und gleichzeitig von den Vorteilen erneuerbarer Energien profitieren möchten, erweist sich das Shuttle-Lift-System als unverzichtbare Innovation, ist man im Unternehmen überzeugt. Interessierte können auf der bauma Halle B3, Stand 401 den Shuttle in Aktion sehen.

Seit 1950 steht der Name Altrex für die Entwicklung und Produktion von Steiggeräten, die kontinuierlich verfeinert und weiterentwickelt werden.

Dieses Engagement für Fortschritt und Erneuerung ist in der Unternehmensphilosophie verankert. Sicherheit hat bei dem Unternehmen oberste Priorität, doch auch Stabilität, Funktionalität und Komfort werden stets mitgedacht. Dies führt immer wieder zu Produkten, die nicht nur den Arbeitsalltag vereinfachen, sondern neue Standards in der Steigtechnik setzen, so der Hersteller.