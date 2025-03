Zwolle/Niederlande (ABZ). – Der niederländische Hersteller Altrex ist laut eigener Aussage ein führender Innovator in der Steigtechnik und setzt durch den Einsatz modernster Technologie neue Maßstäbe mit der hochmodernen Schweißstraße. Die Anlage repräsentiert den Verantwortlichen zufolge die Technik von morgen und steht schon jetzt im Dienste der Innovation bei Altrex in den Niederlanden.

Sechs Schweißroboter arbeiten entlang der 75 m langen Schweißstraße. Gesteuert durch ein zentrales System und eigenständige Steuerungsmechanismen, sind sie in der Lage, präzise und fehlerlose Schweißnähte zu erzeugen. Foto: Altrex

Bei Altrex zu finden sind 75 m technologische Raffinesse, die durch ihre ständige Auslastung und Bewegung die Effizienz und Innovationskraft des Unternehmens unter Beweis stellen sollen. Die Schweißstraße überzeuge durch fehlerfreies Schweißen, gesteigerte Flexibilität und einen nahtlosen Produktionsfluss. Ziel der Firma sei es, stets zukunftsorientiert zu agieren. Mit der Einrichtung dieser Fertigungsanlage sei ein bedeutender Fortschritt erreicht worden – die Produktionslinie sei zudem ein Paradebeispiel für Fortschritte auf jeder Ebene – von moderner Technologie bis hin zu optimierten Prozessen.

Sechs intelligente Roboter verrichten präzise Arbeit

Sechs Schweißroboter arbeiten entlang der 75 m langen Schweißstraße. Gesteuert durch ein zentrales System und eigenständige Steuerungsmechanismen, sind sie in der Lage, präzise und fehlerlose Schweißnähte zu erzeugen. Die Schweißgenauigkeit reicht bis zu Hundertstel Millimetern, was zu mehr Qualität, Maßarbeit und Sicherheit führt, versichert Altrex. Der Einsatz von CMT Advanced aus dem Hause Fronius bei den Schweißrobotern ermöglicht das Schweißen sehr dünner Materialien ab 0,3 mm Dicke.

Durch die Verknüpfung der Schweißstraße mit dem unternehmenseigenen ERP-System können Planerinnen und Planer die Auftragsreihenfolge optimal bestimmen. Diese Innovation sorgt für eine engere Abstimmung auf Kundenanforderungen und Marktbedarf. Altrex lädt Interessierte ein, einen Blick hinter die Kulissen in der Fertigungsanlage zu werfen. Der Hersteller zeigt, wie die Schweißstraße der Zukunft sich entwickelt hat und präsentiert die Veränderungen, die in den vergangenen anderthalb Jahren in der Produktionshalle passiert sind. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr Jubiläum: 75 Jahre ununterbrochene Innovation und Exzellenz in der Herstellung hochwertiger Produkte, die die Maßstäbe für Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deutlich anheben – so ein Statement der Firma.

Hochwertige Lösungen für die Kunden etabliert

Seit mehr als sieben Jahrzehnten habe sich das Unternehmen als Synonym für Qualität und Verlässlichkeit in der Branche etabliert. Mit einer Produktpalette, die hochwertige Leitern, mobile Fahrgerüste sowie Aluminiumtreppen umfasst, setzt Altrex nach eigenen Angaben weiterhin Maßstäbe in der Steigtechnik und bleibt eine treibende Kraft in der Innovationslandschaft der Branche.

Qualität auf höchstem Niveau und Sicherheit bis zur obersten Stufe – das finden Kunden nach Aussage der Firma bei Altrex. Dabei geht es den Unternehmensverantwortlichen zufolge nicht um die Innovation selbst. Vielmehr gelte es, die Arbeit durch kliuge Neuheiten leichter und sicherer zu gestalten. "Wichtig ist die Sicherheit, dass man mit dem besten Material arbeitet. Heute und auch in Zukunft', heißt es in einem Altrex-Statement.

Weiter heißt es, die Steiglösungen von Altrex vermitteln ein sehr sicheres Gefühl im Arbeitseinsatz. Die Systeme sind für die speziellen Bedürfnisse unterschiedlicher Kunden hergestellt und auf ebenjene zugeschnitten worden. Gerüste, Treppen und Leitern, die in jeder Höhe das Gefühl vermitteln, festen Boden unter den Füßen zu haben, das sei das A und O der Systeme aus dem Hause Altrex.

Von besonders starken Standardlösungen bis hin zu innovativer Maßarbeit, das Altrex-Angebot biete für jeden Bedarf und für jede Aufgabe die passende Lösung. Das Unternehmen ist seit mehr als 70 Jahren ein Experte für Steiglösungen und nach eigenen Angaben mmer auf der Suche nach Erneuerung und frischen Ideen – darum werde es auch auf der bauma in München gehen. Zu finden ist der Hersteller auf der Messe in Halle B3 am Stand 401.