München (dpa). - Nicht nur die deutsche Autobranche ist in Bedrängnis, chinesische Hersteller wollen auch den Lkw-Markt hierzulande erobern. Der US-Konzern Amazon setzt in Europa jedoch auf Bewährtes.

Archivfoto: Der US-Konzern Amazon hatte bereits 2023 bei Daimler Truck 200 E-Lkw bestellt. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Prestigeerfolg für Daimler Truck: Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei der Lkw-Tochter des deutschen Autoherstellers.

Die Fahrzeuge sollen ab 2025 eingesetzt werden, wie Amazon in München mitteilte. Demnach sollen über 140 in Großbritannien fahren, in Deutschland gut 50. Bisher sind - seit dem Jahreswechsel - bei Amazon in Europa 38 Elektro-Lkw im Einsatz.

Der Onlinehändler will bis 2040 CO2-neutral werden. In Europa will Amazon nach früheren Unternehmensangaben über mehrere Jahre eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines Transportnetzwerks investieren.

Im vergangenen Jahr hatte Amazon die Zahl seiner elektrischen Lieferautos in Deutschland auf gut 600 verdoppelt, diese werden vom US-Unternehmen Rivian hergestellt. In den fünf Großstädten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt lässt Amazon Pakete mittlerweile auch mit elektrischen Lastenfahrrädern ausliefern.