Der neue, patentierte Doppelstampfer kann bei laufendem Betrieb eingestellt werden. Foto: Ammann

"Das geht im Handumdrehen", sagt Frank Dörrie, Global Product Manager bei ABG, über die verstellbare Variomatic-Doppelstampferbohle.

Zuvor konnte der Hub des Frontstampfers nur manuell und zeitaufwändig verändert werden. Der Fertiger musste abgeschaltet werden und der Vorgang war mit einigem Aufwand verbunden. "Deshalb nahm das Einbauteam oft keine Änderungen vor, auch wenn sie sich positiv auf das Einbauergebnis ausgewirkt hätten", so Dörrie.

Die VDTA-V soll ideal für die Herausforderungen sein, die sich beim Einbau von Niedrigtemperatur-Asphalt ergeben. Das kühlere Mischgut biete eine Reihe von Vorteilen, insbesondere niedrigere CO2-Emissionen und Kraftstoffeinsparungen.

Doch NTA hat auch ein engeres Verdichtungsfenster. Das Doppelstampfer-System trägt dem Rechnung, indem es das Material für eine optimierte Vorverdichtung zweifach verdichtet – und die VDTA-V macht diesen Prozess deutlich einfacher. "Der stufenlos einstellbare Stampferhub stellt sicher, dass das Personal die perfekte Amplitude aufbringen kann – und sich sogar an die Besonderheiten einer Baustelle anpassen kann", so Dörrie.

Die stufenlose Einstellung soll ein großer Vorteil für Teams sein, die an einem Tag mehrere Schichten einbauen – zum Beispiel eine 10 cm dicke Tragschicht, gefolgt von einer Deckschicht von 4 cm. Ohne eine Tamper-Einstellung wäre eine der Schichten mit Sicherheit nicht richtig angepasst. Die Verwendung der Amplitude, die für die 4-Zentimeter-Deckschicht auf der 10-Zentimeter-Tragschicht geeignet ist, würde zu einer unterverdichteten Tragschicht führen. Umgekehrt wäre der Tamper, der für die dickere Tragschicht richtig eingestellt ist, zu stark für die Deckschicht und würde zu einer Überverdichtung führen.

Da der Wechsel der Tamper so schwierig war, kompensierten die Teams dies oft auf andere Weise, beispielsweise durch Anpassung der Tampergeschwindigkeit. Dies war jedoch ungenau, wirkte sich auf das Verhalten des Straßenfertigers aus und führte manchmal zu zusätzlichen Problemen, wie etwa erhöhtem Verschleiß.

Jetzt könne eine Änderung auf Knopfdruck am Bedienfeld vorgenommen werden. Die Einstellung erfolgt stufenlos, das heißt, es gibt keine Voreinstellungen, was eine hohe Präzision gewährleiste. Es wird nur der vordere Tamper verstellt, was zur Optimierung der Vorverdichtung ausreiche. Der hintere Tamper bleibe in seiner festen Position.

Jedes Bohlenelement der VDTA-V könne unabhängig voneinander, in einem Bereich von 0,5 mm bis 10 mm verstellt werden.

Die Verstellung der Bohlenabschnitte soll wichtig für den Einbau von kurvenreichen Straßen und Kreisverkehren sein. Die Bohlenabschnitte auf der Innenseite benötigen einen geringeren Hub, weil sie nicht so viel Fläche bearbeiten, wie die auf der Außenseite. Eine einzige Einstellung würde entweder die Innenseite überverdichten oder die Außenseite unterverdichten.

Mit der neuen VDTA-V könnte eine Mannschaft den inneren Abschnitt auf etwa 2 mm einstellen, den nächsten Abschnitt auf etwa 4 mm und so weiter – bis hin zu etwa 10 mm auf dem äußersten Teil. Jeder Abschnitt der Bohle hätte die erforderliche präzise Verdichtung.

Weitere Vorteile laut Hersteller:

Die Stampferhubverstellung auf Knopfdruck ist die aktuellste Verbesserung der Bohle, die ABG auf den Markt gebracht hat.

Zunächst gab es Bohlen mit einem Tamper, die eine gleichmäßigere Verdichtung als eine Walze ermöglichten. Mit der Einführung der ABG-Doppelstampferbohle wurde die Leistung noch weiter gesteigert, heißt es seitens des Unternehmens.

"Mit dem verstellbaren Tamper können wir nun auf Knopfdruck das volle Potenzial unserer Doppelstampftechnologie ausschöpfen", so Dörrie.

Ammann ist auf der bauma an Stand FS.909 zu finden.