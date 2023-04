Hennef (ABZ). – Auf der RecyclingAKTIV/TiefbauLive (RATL) Ende April zeigt Ammann, was seine aktuellen Verdichtermodelle zu bieten haben und auf was sich Bauunternehmer und Maschinenführer in Zukunft freuen dürfen.

Die Wendigkeit der eARX 26-2 kommt besonders bei engen Kurven und Arbeiten nah am Bordstein zur Geltung, teilt Ammann mit. Foto: Ammann

Ammann nimmt das Motto der RATL nach eigenen Angaben wörtlich und wird dem Fachpublikum aktiv seine neuesten Maschinen auf den beiden Demoflächen im Einsatz präsentieren. Auf der Demofläche Tief- und Straßenbau ist der kleinste Walzenzug vom Typ ARS 30 mit Schubschild in Aktion zu sehen. Auf der Fläche zum Thema E-Mobilität zeigen die leichten e-Verdichter aus Hennef ihr Können. Am Ammann-Stand F208 im Freigelände zeigt das Team darüber hinaus seine Bandbreite der leichten Verdichtung. Auch hier sind die neuen Modelle, der Stampfer eATR 68 und die vorwärtslaufende Platte eAPF 12/40 im Einsatz. Ein Beispiel ist die neue, kompakte 2,5-Tonnen-Aufsitzwalze der Bezeichnung eARX 26-2. Mit ihrem vollelektrischen Antrieb lässt sie sich bis zu 18 Stunden lang – und oft sogar darüber hinaus – betreiben. Einen Messetag auf der RATL 2023 bestehe die eARX 26-2 also ganz ohne Zwischenladen.

Live überzeugen können sich die Besucher von den Vorteilen des elektrischen Antriebs. Etwa der um bis zu 46 %geringeren Schallbelastung oder dem angenehmen Arbeiten frei von Emissionsbelastung. Durch diese Eigenschaften lässt sich die eARX 26-2 vor allem in geschlossenen Räumen und unter Tage uneingeschränkt einsetzen. Dass die elektrische Walze in puncto Leistung mühelos mit ihren dieselbetriebenen Kollegen mithalten kann, zeigt, dass der elektrische Antrieb auch im Straßenbau mittlerweile eine echte Alternative darstellt, erläutert Ammann. Als weiteres Highlight präsentiert sich der leichteste und kleinste Vertreter der Walzenzugserie von Ammann: der 3,5-Tonnen-Walzenzug ARS 30. Die Kombination aus kompakten Abmaßen und leistungsstarkem Motor mache die ARS30 zum idealen Verdichter bei Erdbaustellen, auf denen Rüttelplatten an ihre Grenzen kommen, schwere Walzenzüge aber bereits zu überdimensioniert sind, etwa beim GaLaBau für Landschaftsbauprojekte, Forst- oder Gemeindestraßen. Neben der hohen Verdichtungsleistung können Besucher zudem die – dank serienmäßigem Twin-Lock-Antrieb – höhere Traktion der ARS 30 erleben.

Dies verhindert das Durchdrehen der beiden Räder und die Antriebsleistung wird stetig der Bodenbeschaffenheit angepasst. Bei der elektronischer Verdichtungsgradmessung bietet Ammann mit dem ACEforce-System auf seinen Maschinen ein weiteres Highlight: auf dem Display sieht der Fahrer während der Überfahrt jederzeit den aktuellen kB-Wert. Das erhöht den Bedienkomfort und senkt die für die optimale Verdichtung nötigen Überfahrten.