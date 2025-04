Langenthal/Schweiz (ABZ). – Die Connected Worksite, eine neue digitale Lösung von Ammann, integriert alle Phasen des Straßenbauprozesses und identifiziert Effizienzgewinne bei jedem Schritt – und steigert so die Rentabilität.

Die zugängliche Technologie kann während der gesamten Projektdauer oder in einzelnen Phasen eingesetzt werden. Abb.: Ammann

In Zusammenarbeit mit Q Point, einem Experten für Digitalisierung, bietet Ammann nach eigenen Angaben eine integrierte Lösung an, die die Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit des gesamten Asphaltierungsprozesses verbessert.

Die zugängliche Technologie kann während der gesamten Projektdauer oder in einzelnen Phasen eingesetzt werden: Die vernetzte Baustelle führt demnach alle Puzzleteile zu einem koordinierten Arbeitsablauf zusammen. Diese fortschrittliche Kommunikation rationalisiert jede Phase des Straßenbaus und führt letztendlich zu betrieblicher Effizienz und Kosteneinsparungen.

Kundenaufträge werden digital bereitgestellt und in Echtzeit überwacht. Aufträge können als verbindlich oder unverbindlich übermittelt werden, die die Anlage sofort annehmen, ablehnen oder ausführlicher beantworten kann, erläutert der Hersteller. Änderungen können von einem Bürocomputer oder einem mobilen Gerät von jedem Ort aus vorgenommen werden. Jede Anweisung wird aufgezeichnet und kann bei Bedarf erneut überprüft werden.

Die Connected Worksite nutzt die digitalen Aufträge, um einen Produktionsplan zu erstellen, der automatisch an das Steuerungssystem der Anlage übertragen wird. So wird der Materialeinsatz optimiert und die Einhaltung enger Termine sichergestellt. Betriebs- und Produktionsdaten sowie Chargenmischanlagen können zentral ausgewertet werden, auch wenn mehrere Steuerungssysteme im Einsatz sind.

Wenn neues Mischgut gewogen wird, erfasst das System die entsprechenden Lieferdaten und übermittelt sie an den Lkw-Fahrer und das Bauteam. So können die Mitarbeiter auf der Baustelle ihre Arbeit auf die Anlieferung des Mischguts abstimmen.

Die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen: Die Mischanlage erhält in Echtzeit Informationen über die Standorte der Lkw, was die Planung der weiteren Produktion und Verladung erleichtert.

Die Überwachung der Mischguttemperaturen ist für die Sicherstellung einer hohen Qualität unerlässlich. Mit Connected Worksite ist Personal jederzeit über die Temperatur des Mischguts in jeder Phase informiert: während der Produktion, wenn es die Anlage verlässt, beim Transport, bei der Ankunft, im Materialbehälter, hinter der Bohle und während der Verdichtung. Ammann Compaction Expert (ACE), das von Ammann entwickelte intelligente Verdichtungssystem, bietet ebenfalls Kontrolle und Anleitung.

ACE kann durch eine Cloud-basierte Lösung ergänzt werden, die den Austausch von Informationen zwischen den Maschinen ermöglicht, heißt es seitens des Unternehmens. Die Daten können auch online eingesehen werden.

Die kontinuierliche Dokumentation bietet einen Überblick aller Phasen. Die Daten helfen, Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken - und zwar in einem frühen Stadium, in dem noch Anpassungen vorgenommen werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt kann den Kunden bei Bedarf eine detaillierte Historie zur Verfügung gestellt werden.