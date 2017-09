Portfolio um Salzstreuer erweitert

Nun gibt es bei Tuchel alles aus einer Hand – die Kehrmaschine oder das Schneeräumschild in Kombination mit dem Salzstreuer.

Salzbergen (ABZ). – Mit dem neuen Salzstreuer TS 120/200 hat die Tuchel Maschinenbau GmbH das Eis gebrochen. Auch wenn noch niemand darüber nachdenken möchte: der Sommer verlässt Deutschland bald wieder, der Winter hält Einzug und dann ist es wieder soweit, dass der erste Schnee fällt. Mit Maschinen der Tuchel Maschinenbau GmbH lässt sich die Räumpflicht zügig erledigen. Als Hersteller von Schneeräumschilden und Kehrmaschinen ist das Unternehmen aus Niedersachsen bereits bekannt – nun runden zwei neue Salzstreuer das Programm des Herstellers ab. Die beiden Salzstreuer TS 120 und 200 haben einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 120 bzw. 200 l und sind in wenigen Handgriffen angebaut. Durch einen starken Getriebemotor wird der Streuteller angetrieben, der das Streusalz bis zu 6 m (abhängig vom Streumaterial) auswerfen kann. Die Drehzahl des Tellers kann der Anwender bequem in der Fahrerkabine einstellen. Um die gewünschte Ausbringmenge zu erreichen, wird zusätzlich ein Dosierungsschieber elektrisch über die Bedieneinheit eingestellt. Klar definierte Streutabellen liefern die nötigen Informationen, um ein gleichmäßiges Streubild passend zu dem jeweiligen Einsatzort und -material zu bekommen. Die Neuentwicklung dieses Salzstreuers punktet vor allem durch das Rührwerk im Inneren des Behälters, das dafür sorgt, dass es zu keiner Brückenbildung kommt. Natürlich sind alle wichtigen Elemente, die mit Salz in Berührung kommen, bei dem TS 120/200 aus hochwertigem V4A Edelstahl hergestellt, sodass sie vor Korrosionen geschützt sind.