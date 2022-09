Er folgt auf Heribert Benteler, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Epple ist seit 10 Jahren in der Vertriebszentrale in Dieburg tätig und leitet dort den Bereich Marketing und Vertrieb. Vor seiner Anstellung bei Stihl war er bereits bei Vaillant als Vertriebsleiter zuständig für den Vertrieb und die Vermarktung der Marke im B2B-Absatzkanal in Deutschland sowie für die finanztechnische Leitung des Vertriebsbereiches zuständig.

